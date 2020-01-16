Yer: Trabzon! Bu binanın sakinleri hapishane hayatı yaşıyor

Trabzon\u2019un Yomra il\u00e7esinde 4 taraftan \u00e7evresi kapat\u0131lan Fuska Apartman\u0131 sakinleri adeta hapishane hayat\u0131 ya\u015f\u0131yor. Diyaliz hastalar\u0131n\u0131n bile insan g\u00fcc\u00fcyle ambulanslara ta\u015f\u0131nd\u0131\u011f\u0131 binan\u0131n yak\u0131n\u0131na ne ambulans ne de itfaiye arac\u0131 girebiliyor.,Ya\u011fmur ya\u011fd\u0131\u011f\u0131 zaman da binam\u0131z\u0131n \u00f6n\u00fc ya\u011fmur sular\u0131yla doldu\u011fu i\u00e7in d\u0131\u015far\u0131 da \u00e7\u0131kam\u0131yoruz. Yol istiyoruz. Haftada \u00fc\u00e7 g\u00fcn diyalize giriyorum. Binam\u0131zda diyalize giren ba\u015fka hastalar\u0131m\u0131zda var. Yol mutlaka yap\u0131lmas\u0131 laz\u0131m, yola \u00e7ok ihtiyac\u0131m\u0131z var\u201d \u015feklinde konu\u015ftu.,Yap\u0131nca yolumuzu s\u0131f\u0131rlad\u0131, kapatt\u0131. Biz de bu defa yolumuzu ba\u015fka taraftan a\u00e7t\u0131k ancak oray\u0131 da k\u0131zd\u0131 kapatt\u0131. Bu defa otelin taraf\u0131na d\u00f6nd\u00fck ancak oras\u0131 da kapand\u0131. K\u0131zan, ruh hali bozulan bizim yolumuzu kapat\u0131yor. Apartman\u0131m\u0131z\u0131n giri\u015fi ba\u015fka bir yerden yok. Belediyeden, h\u00fckumetten, devletimizden istirham\u0131m\u0131z; bizim binam\u0131z\u0131 gelip m\u00fch\u00fcrlesinler. Kapats\u0131nlar bizde ba\u015f\u0131m\u0131z\u0131n \u00e7aresine bakal\u0131m. Hastam\u0131z\u0131 binam\u0131z\u0131n \u00f6n\u00fcnden alacak ambulans i\u00e7in yolumuz yok. Evimizi ta\u015f\u0131yam\u0131yoruz.,Kara, \u201cBurada \u00e7ok s\u0131k\u0131nt\u0131m\u0131z var. Binay\u0131 12 y\u0131l \u00f6nce E.D. isimli m\u00fcteahhitten sat\u0131n ald\u0131\u011f\u0131m\u0131zda buradan yol ge\u00e7ece\u011fini s\u00f6yledi. Eski Belediye Ba\u015fkan\u0131 \u0130brahim Sa\u011f\u0131ro\u011flu taraf\u0131ndan buraya binan\u0131n yolunu da b\u0131rakt\u0131lar. Ard\u0131ndan bizim binam\u0131z\u0131n \u00f6n\u00fcnde apartman\u0131n alt\u0131nda bulunan d\u00fckkanlar\u0131n geni\u015flemesi i\u00e7in kanalizasyonun \u00fczerine 2,5-3 metre ek yapt\u0131lar. ,Bina sakinlerinden Bet\u00fcl K\u00f6se, \u201cBinam\u0131z\u0131n yolu d\u00f6rt taraftan kapal\u0131. M\u00fcteahhit bize buras\u0131n\u0131 verdi, yol yok burada kald\u0131k. Tansiyon hastas\u0131y\u0131m, binam\u0131zda ya\u015fl\u0131lar var. S\u0131k\u0131nt\u0131m\u0131z m\u00fcteahhit, belediye. Buras\u0131n\u0131 yapan m\u00fcteahhit bize yer g\u00f6stersin. E.D gelsin bize yol g\u00f6stersin. Biz m\u00fcteahhiti istiyoruz E.D\u2019yi istiyoruz gelsin bize bu i\u015fi \u00e7\u00f6zs\u00fcn\u201d ifadelerini kulland\u0131., Cenazemiz olsa kap\u0131m\u0131za araba gelemiyor. Kanalizasyonumuz kapad\u0131\u011f\u0131 vakit m\u00fcdahale edecek \u015fans\u0131m\u0131z yok. Binan\u0131n alt\u0131ndan kanalizasyon olur mu? Kanalizasyon patlasa bina y\u0131k\u0131lacak. Devletimizden istirham\u0131m\u0131z \u015fu; bize \u00e7are bulsunlar, \u00f6nlem als\u0131nlar. Binam\u0131z\u0131n altlar\u0131 oturulacak durumda de\u011fil, su bas\u0131yor. Bize bir an \u00f6nce \u00e7are bulunsun diyaliz hastalar\u0131m\u0131za \u00f6nlem alal\u0131m. \u00c7ok b\u00fcy\u00fck ma\u011fduruz\u201d diye konu\u015ftu.,Bina sakinlerinden Z\u00fchelya Sezgin ise \u201cResmen hapishanedeyiz. Bir taraf\u0131m\u0131zda demirler her taraf\u0131m\u0131z\u0131 kestiler. Resmen a\u00e7\u0131k hapishanede ya\u015f\u0131yoruz. Araba yolu olmad\u0131\u011f\u0131ndan hastalar\u0131m\u0131z sedye ile bile zor ge\u00e7iyor. Ya\u011fmur ya\u011fd\u0131\u011f\u0131 zamanda buralar\u0131 resmen g\u00f6l haline geliyor. Herkes bir taraftan yolumuzu kesti gidecek yerimiz kalmad\u0131" dedi. (\u0130HA),Bina sakinlerinden Emine Selim de \u201cHastaneye gidecek yolumuz yok. Binam\u0131z\u0131n etraf\u0131ndaki yollar\u0131 kestiler. Yetkililerden buraya acilen yol yap\u0131lmas\u0131n\u0131 bekliyoruz. Ne itfaiye ne de ambulans buraya gelebiliyor. \u00c7ok ma\u011fduruz\u201d diyerek sitem ederken, bina sakinlerinden Asiye Selim ise, \u201cBazen hasta oluyorum y\u00fcr\u00fcyecek halim olmuyor. Ambulans\u0131 \u00e7a\u011f\u0131rd\u0131\u011f\u0131m\u0131zda binam\u0131z\u0131n \u00f6n\u00fcne kadar yol olmad\u0131\u011f\u0131ndan gelemiyor. ,Fuska Apartman\u0131 y\u00f6neticisi Erol Kara, ya\u015fananlara tepki g\u00f6stererek binalar\u0131n\u0131n m\u00fch\u00fcrlenmesini bile istediklerini belirterek, \u201cDevletimizden istirham\u0131m\u0131z, binam\u0131z\u0131 gelip m\u00fch\u00fcrlesinler. Kapats\u0131nlar bizde ba\u015f\u0131m\u0131z\u0131n \u00e7aresine bakal\u0131m\u201d dedi. ,Yomra il\u00e7esindeki Sancak Mahallesinde 12 y\u0131l \u00f6nce yap\u0131lan Fuska Apartman\u0131 sakinleri yanl\u0131\u015f \u015fehircilik uygulamalar\u0131n\u0131n kurban\u0131 haline geldi. 18 ailenin ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 apartman\u0131n yolunun ba\u015fka binan\u0131n alt\u0131na yap\u0131lan yeni bir i\u015f yeri tadilat\u0131 nedeniyle kapat\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 ileri s\u00fcren bina sahipleri, ara\u00e7 yolu olmad\u0131\u011f\u0131ndan hastalar\u0131n\u0131 dar yerden ge\u00e7erek ambulansa kadar ta\u015f\u0131mak zorunda kald\u0131klar\u0131n\u0131 belirtirken \u00e7ok b\u00fcy\u00fck ma\u011fduriyet ya\u015fad\u0131klar\u0131n\u0131 s\u00f6ylediler. Bina \u00e7evresinin ara\u00e7 yoluna kapal\u0131 olmas\u0131ndan dolay\u0131 cenazelerini bile ta\u015f\u0131yamad\u0131klar\u0131n\u0131 di