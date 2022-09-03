Yerli ağır makineli tüfek CANİK M2F ilk defa halkla buluştu

<strong>6 B\u0130N KM MENZ\u0130L<\/strong>\r\n\r\nA\u00e7\u0131klamas\u0131n\u0131n devam\u0131nda yeni bir konsept kulland\u0131klar\u0131n\u0131 dile getiren Gen\u00e7ay Gen\u00e7er \u015fu \u015fekilde bir de\u011ferlendirme yapt\u0131: \u201cYeni konseptte iki M2F'yi yan yana ba\u011flam\u0131\u015f bulunuyoruz. Bu haliyle isterseniz kara ara\u00e7lar\u0131na ba\u011flayabilirsiniz, isterseniz deniz ara\u00e7lar\u0131na ektin \u015fekilde ba\u011flayarak at\u0131\u015f \u00fcst\u00fcnl\u00fc\u011f\u00fc sa\u011flayabilirsiniz. ,<strong>\u0130K\u0130 KAT DAHA FAZLA ATI\u015e G\u00dcC\u00dc<\/strong>\r\n\r\nAA\u2019ya konu\u015fan SYS Kurumsal \u0130leti\u015fim ve \u0130\u015f Geli\u015ftirme M\u00fcd\u00fcr\u00fc Gen\u00e7ay Gen\u00e7er, CANiK M2F'nin ilk \u00fcretilen CANiK M2 QCB'den iki kat daha fazla at\u0131\u015f g\u00fcc\u00fcne sahip oldu\u011funu s\u00f6yledi.,Bu y\u0131l Karadeniz odakl\u0131 olarak Samsun \u00c7ar\u015famba Havaliman\u0131\u2019nda d\u00fczenlenen TEKNOFEST KARADEN\u0130Z ilk be\u015f g\u00fcn\u00fcnde y\u00fcz binlerce ki\u015fiyi a\u011f\u0131rlad\u0131. Savunma sanayi \u015firketleri ba\u015fta olmak \u00fczere teknoloji \u015firketleri ve kurulu\u015flar, geli\u015ftirdikleri \u00fcr\u00fcnleri ve yaz\u0131l\u0131mlar\u0131 ziyaret\u00e7ilere tan\u0131t\u0131rken, etkinlikte baz\u0131 \u00fcr\u00fcnler yo\u011fun ilgiyle kar\u015f\u0131la\u015f\u0131yor. Bunlardan biri de CANiK taraf\u0131ndan geli\u015ftirilen Canik M2F a\u011f\u0131r makineli t\u00fcfek\u2026 ,Buradaki ama\u00e7, platformun h\u0131zl\u0131 \u015fekilde yer de\u011fi\u015ftirmesi ve hasm\u0131na kar\u015f\u0131 \u00fcst\u00fcnl\u00fck sa\u011flamak i\u00e7in y\u00fcksek at\u0131\u015f g\u00fcc\u00fcne angaje olmas\u0131 ancak bu at\u0131\u015f\u0131n uzak mesafeden yap\u0131lmas\u0131 esas kabul ediliyor. CANiK M2F ya da CANiK M2 QCB, her ikisinin de 2 bin metreye etkin menzili bulunmakta. Bu menzili y\u00fcksek teknoloji optik cihazlarla destekleyerek 6 bin metreye kadar art\u0131rabiliyorsunuz.",CANiK M2 QCB silah sisteminin 2022 y\u0131l\u0131n\u0131n ba\u015f\u0131nda yap\u0131m\u0131n\u0131n tamamlanarak seri \u00fcretime ge\u00e7ildi\u011fini aktaran Gen\u00e7er, "Bu silah sistemimiz dakikada 450 ila 600 at\u0131m h\u0131za sahip ancak bu h\u0131z daha y\u00fcksek at\u0131\u015f h\u0131z\u0131 isteyen platformlar i\u00e7in \u00e7ok yeterli kalm\u0131yordu. Dolay\u0131s\u0131yla CANiK M2F'yi geli\u015ftirdik. Kalibre olarak ayn\u0131 m\u00fchimmat\u0131 kullanabilmekte fakat dakikadaki h\u0131z\u0131 600 yerine 950'dir. \u0130stersek bu h\u0131z\u0131 950 ila 1100 aras\u0131 ayarlayabilmekteyiz. Bu y\u00fcksek h\u0131z\u0131 sayesinde ba\u015fta hava ara\u00e7lar\u0131 ya da hava ara\u00e7lar\u0131n\u0131n kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131 olarak etkin \u015fekilde kullan\u0131lmaktad\u0131r." \u015feklinde bilgi verdi.,CAN\u0130K, d\u00fcnyan\u0131n en b\u00fcy\u00fck teknoloji, havac\u0131l\u0131k ve uzay festivali olarak g\u00f6sterilen TEKNOFEST\u2019te Canik M2F a\u011f\u0131r makineli t\u00fcfe\u011fini ilk defa sergiliyor. Savunma Sanayii Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 ile imzalanan \u2018Platform Makineli T\u00fcfe\u011fi Projesi\u2019 kapsam\u0131nda yerli ve milli imkanlarla geli\u015ftirilen CANiK M2 QCB a\u011f\u0131r makineli t\u00fcfe\u011fin geli\u015fmi\u015f modeli olan ve dakikada 950 at\u0131m h\u0131z\u0131na sahip CANiK M2F kat\u0131l\u0131mc\u0131lar\u0131n g\u00f6zdesi haline geldi.,Gen\u00e7er, hen\u00fcz tan\u0131t\u0131m\u0131 yap\u0131lmayan silah\u0131n ilk defa TEKNOFEST KARADEN\u0130Z'de sergilendi\u011fini belirterek sistemin yapay zeka ve otonom olarak uzaktan kullan\u0131lmas\u0131 y\u00f6n\u00fcnde AR-GE \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131 s\u00fcrd\u00fcrd\u00fcklerini s\u00f6yledi.,Samsun Yurt Savunma (SYS) b\u00fcnyesinde faaliyet g\u00f6steren CANiK, CANiK M2F a\u011f\u0131r makineli t\u00fcfe\u011fini ilk defa TEKNOFEST'te halkla bulu\u015fturdu. Canik M2F, TEKNOFEST\u2019te ilgi oda\u011f\u0131 haline geldi. ,Son birka\u00e7 y\u0131ld\u0131r sava\u015flarda hareketli mobil sistemlerin olabildi\u011fince b\u00fcy\u00fck kalibrelerle muharebe alanlar\u0131nda kullan\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6r\u00fcyoruz. Olabildi\u011fince ufak, bazen 4x4 ara\u00e7lar\u0131n tercih edildi\u011fini ve bunlar\u0131n \u00fczerine \u00e7e\u015fitli kalibrelerde makineli t\u00fcfeklerin entegre edildi\u011fini g\u00f6r\u00fcyoruz.