Yerli bomba imha robotu 'Ertuğrul' İstanbul'da görev başında

2018 y\u0131l\u0131nda ASELSAN taraf\u0131ndan Emniyet Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcne (EGM) teslim edilen robotlardan 3'\u00fc \u0130stanbul\u2019da g\u00f6rev yap\u0131yor.\r\n,\u0130stanbul Emniyet M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc Bomba \u0130mha ve \u0130nceleme \u015eube Ekipleri'nin 'Ertu\u011frul Bomba \u0130mha Robotu' ile temsili olarak i\u00e7inde patlay\u0131c\u0131 bulunan \u015f\u00fcpheli bir pakete yapt\u0131klar\u0131 m\u00fcdahale kameralar\u0131a kaydedildi.,El yap\u0131m\u0131 patlay\u0131c\u0131lar\u0131 zorlu ko\u015fullar alt\u0131nda, g\u00fcvenli bir mesafeden etkisiz hale getirilmesi i\u00e7in tasarlanan 'Ertu\u011frul Bomba \u0130mha Robotu" yakla\u015f\u0131k 85 kilo a\u011f\u0131rl\u0131\u011f\u0131nda su ge\u00e7irmeyen bir g\u00f6vdeye sahip.\r\n\r\n,Aral\u0131ks\u0131z 4 saatin \u00fczerinde \u00e7al\u0131\u015fan ve yakla\u015f\u0131k 30 santimetreye kadar da su birikintisinden de ge\u00e7ebilen bomba imha robotu, -20 ile 69 santigrat derece s\u0131cakl\u0131k aral\u0131\u011f\u0131nda \u00e7al\u0131\u015fabiliyor. Hareket sistemine eklenen \u00f6zel bir mekanizmayla her t\u00fcrl\u00fc arazi ve y\u00fczeyde y\u00fcksek hareket yetene\u011fiyle robot, kolunun yakla\u015f\u0131k 2 metreye kadar uzamas\u0131yla kullan\u0131labiliyor.\r\n\r\n,Bomba imha uzman\u0131 polisler, 'Ertu\u011frul\u2019un \u00f6n ve arka k\u0131sm\u0131nda bulunan yol g\u00f6r\u00fc\u015f, ni\u015fan ve k\u0131ska\u00e7 kameralar\u0131ndan, \u015f\u00fcpheli paketleri y\u00fcksek \u00e7\u00f6z\u00fcn\u00fcrl\u00fckte ger\u00e7ek zamanl\u0131 olarak kontrol konsolundan izliyor, kay\u0131t alabiliyor.\r\n \r\n\u00d6te yandan kontrol konsoluyla robot, g\u00f6r\u00fc\u015f alan\u0131 d\u0131\u015f\u0131nda olsa dahi t\u00fcm hareketleri takip ediliyor.,\u0130stanbul Emniyet M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc Bomba \u0130mha ve \u0130nceleme \u015eube ekipleri, kendilerine gelen \u015f\u00fcpheli paket ihbar\u0131 \u00fczerine, \u00f6ncelikle olay yerine giderek kendilerinden \u00f6nce gelen meslekta\u015flar\u0131n\u0131n ald\u0131\u011f\u0131 \u00e7evre g\u00fcvenli\u011fini kontrol ediyor.\r\n\r\n,Daha sonra ise Bomba \u0130mha Uzmanlar\u0131 \u00e7evre g\u00fcvenli\u011finde bir sorun olmamas\u0131 durumunda 'Ertu\u011frul Bomba \u0130mha Robotu'nu konsolu yard\u0131m\u0131yla uzaktan kumanda ederek \u015f\u00fcpheli pakete g\u00f6nderiyor.\r\n \r\nBomba \u0130mha Uzmanlar\u0131 konsol \u00fczerinden Ertu\u011frul\u2019un \u015f\u00fcpheli pakete g\u00fcvenli mesafeden yapt\u0131\u011f\u0131 inceleme sonras\u0131, kontroll\u00fc \u015fekilde m\u00fcdahale ediyor.