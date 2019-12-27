Yerli otomobil ne kadar olacak? Yerli otomobil özellikleri ve fotoğrafları

Yerli otomobilin tan\u0131t\u0131m g\u00fcn\u00fcnde, Devrim sergilendi. T\u00fcrkiye'nin ilk yerli otomobili olan Devrim, 1961 y\u0131l\u0131nda yap\u0131lm\u0131\u015ft\u0131.,\u00d6zellikleri, fiyat\u0131 ve ismi uzun s\u00fcre s\u0131r gibi saklanan yerli otomobil tan\u0131tl\u0131yor! Otomobile dair detaylar merakla bekleniyordu! \u0130\u015fte detaylar...,.,Etkinlik alan\u0131nda bulunan yerli otomobilin \u015fasesi dikkat \u00e7ekiyor.,Tan\u0131t\u0131m\u0131 merakla beklenen yerli otomobilden ilk detaylar payla\u015f\u0131ld\u0131! ,1- Ara\u00e7ta, geli\u015fmi\u015f batarya y\u00f6netim ve aktif termal y\u00f6netim sistemlerinin sa\u011flad\u0131\u011f\u0131 uzun \u00f6m\u00fcrl\u00fc batarya paketi mevcut. ,4- Yerli otomobilde Holografik Asistan teknolojisi de bulunuyor. Bu teknolojiyle yol detaylar\u0131, t\u00fcmsekler, k\u00f6pr\u00fcler s\u00fcr\u00fcc\u00fcn\u00fcn direkt olarak g\u00f6zbebe\u011fine \u0131\u015f\u0131nlar yoluyla iletilecek. ,3- Yerli otomobil otonom s\u00fcr\u00fc\u015f teknolojisine sahip olacak. Trafik s\u0131k\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 zaman otomobil kendili\u011finden durup kalkabilecek. S\u00fcr\u00fcc\u00fcn\u00fcn direksiyonla kontrol etmesine gerek kalmayacak.,S\u00fcr\u00fcc\u00fc yola bakarken ayn\u0131 zamanda bu uyar\u0131lar\u0131 da g\u00f6rebilecek. Holografik Asistan teknolojisid\u00fcnyada ilk kez kullan\u0131l\u0131yor.,\u0130\u015fte yerli otomobilin belirgin \u00f6zellikleri...,2- Yerli otomobil, s\u00fcrekli olarak merkeze ba\u011fl\u0131 olacak ve baz\u0131 sistem g\u00fcncellemeleri s\u00fcr\u00fcc\u00fcn\u00fcn bile hissedemeyece\u011fi \u015fekilde giderilecek. Ayr\u0131ca bak\u0131m ve par\u00e7a de\u011fi\u015fimi gerektiren ar\u0131za durumlar\u0131nda ise sistem, direkt olarak bak\u0131m noktas\u0131yla ileti\u015fime ge\u00e7ecek.,Otomobilde, 200 beygir g\u00fc\u00e7 ile 7.6 saniye, 400 beygir g\u00fc\u00e7 ile 4.8 saniye alt\u0131nda 0-100 km\/s h\u0131zlanma kapasitesi bulunuyor.,Yerli otomobilin fiyat\u0131 ile ilgili resmi olarak bilgi payla\u015f\u0131lmad\u0131. Tan\u0131t\u0131m neticesinde fiyat bilgisinin payla\u015f\u0131lmas\u0131 bekleniyor...,Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, tan\u0131t\u0131m\u0131n yap\u0131laca\u011f\u0131 salonda T\u00fcrkiye'nin ge\u00e7mi\u015f d\u00f6nemlerdeki yerli otomobil giri\u015fimlerinden olan Devrim'le poz verdi.,\u0130\u015fte o kareler...