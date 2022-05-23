Yerli otomobil Togg Almanya'da görüntülendi

Ard\u0131ndan Togg CEO\u2019su Mehmet G\u00fcrcan Karaka\u015f da bir a\u00e7\u0131klama yaparak, Mart 2023\u2019te \u2018caddelerde\u2019 g\u00f6rece\u011fimizi s\u00f6yledi. ,Ayr\u0131ca cam\u0131n\u0131n da yine konsepte g\u00f6re daha dikey oldu\u011fu belirtiliyor. \u00d6n ve arka far tasar\u0131m\u0131nda da de\u011fi\u015fiklikler bulunuyor. ,Bu arada, yerli imkanlarla geli\u015ftirilen SUV otomobilin Almanya\u2019da hangi testlere tabii tutuldu\u011fu bilinmiyor. ,En yeni g\u00f6r\u00fcnt\u00fcler ile Togg\u2019un son test a\u015famas\u0131na ge\u00e7ti\u011fini anl\u0131yoruz. ,Ge\u00e7ti\u011fimiz hafta TOBB Ba\u015fkan\u0131 Rifat Hisarc\u0131kl\u0131o\u011flu, Togg\u2019un \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki y\u0131l\u0131n ilk \u00fc\u00e7 ay\u0131nda piyasaya \u00e7\u0131kaca\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131. ,INSIDEEVs sitesinin payla\u015ft\u0131\u011f\u0131 g\u00f6r\u00fcnt\u00fclerde, her ne kadar kamuflajl\u0131 olsa da arac\u0131n son tasar\u0131m\u0131 da ortaya \u00e7\u0131k\u0131yor.,Togg SUV modelinin 2019\u2019da ortaya \u00e7\u0131kan ilk haline k\u0131yasla \u00f6zellikle arka b\u00f6l\u00fcm\u00fcnde de\u011fi\u015fikliklerin yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131 anla\u015f\u0131l\u0131yor. Arac\u0131n arka taraf\u0131n\u0131n biraz daha k\u00fc\u00e7\u00fclt\u00fcld\u00fc\u011f\u00fc dikkatlerden ka\u00e7mad\u0131. ,T\u00fcrkiye\u2019nin yerli otomobili Togg bu kez yurtd\u0131\u015f\u0131nda g\u00f6r\u00fcnt\u00fclendi. Otomobil dedektifleri, Almanya'da test s\u00fcr\u00fc\u015f\u00fcnde Togg'u yakalad\u0131. ,Yeni g\u00f6r\u00fcnt\u00fclere bak\u0131ld\u0131\u011f\u0131nda, Togg\u2019un heyecanla beklenen SUV modelinin kamuflajl\u0131 \u015fekilde test edildi\u011fi anla\u015f\u0131l\u0131yor.