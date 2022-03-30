Yerli otomobil Togg ilk kez sergilendi

ATO Congresium\u2019da ger\u00e7ekle\u015fen Ekonomi ve \u0130klim De\u011fi\u015fikli\u011fi Zirvesi\u2019ne (EKO \u0130KL\u0130M) yo\u011fun ilgi g\u00f6sterildi. Etkinlikte, T\u00fcrkiye\u2019nin elektrikli otomobili Togg, ziyaret\u00e7ilerin kar\u015f\u0131s\u0131na \u00e7\u0131kt\u0131. ,EKO \u0130klim Zirvesi yar\u0131n da devam edecek iken Togg da yine ziyaret\u00e7ilerin kar\u015f\u0131s\u0131na \u00e7\u0131kacak. Bu arada, Togg'un ilk seri \u00fcretim arac\u0131n\u0131n 2022 y\u0131l\u0131 sonunda banttan indirilmesi bekleniyor. ,Kat\u0131l\u0131mc\u0131lar taraf\u0131ndan Togg\u2019a yo\u011fun ilgi g\u00f6sterildi. Elektrikli olmas\u0131 nedeniyle \u00e7evre dostu olarak tan\u0131mlanan Togg\u2019un tasar\u0131m\u0131 ve \u00f6zellikleri herkesi hayran b\u0131rakt\u0131. ,Togg\u2019u inceleyen meslek lisesi \u00f6\u011frencisi Yi\u011fit Orar, "A\u015f\u0131r\u0131 derecede ba\u015far\u0131l\u0131 olmu\u015f. \u0130n\u015fallah di\u011fer \u00fclkelerde a\u00e7\u0131l\u0131p markam\u0131z duyulur ve kullanabiliriz. Kesinlikle binmek isterim. Di\u011fer markalara tercihen T\u00fcrk markas\u0131na binmek benim i\u00e7in daha iyi olur yani." dedi.,T\u00fcrkiye\u2019nin yerli otomobili Togg, ATO Congresium\u2019da d\u00fczenlenen Ekonomi ve \u0130klim De\u011fi\u015fikli\u011fi Zirvesi\u2019nde (EKO \u0130KL\u0130M) T\u00fcrkiye\u2019de ilk kez g\u00f6r\u00fcc\u00fcye \u00e7\u0131kt\u0131. Etkinlikte sergilenen Togg\u2019dan yeni g\u00f6r\u00fcnt\u00fcler geldi. ,Yerli otomobili inceleyen meslek lisesi \u00f6\u011frencisi Mustafa \u00c7elik de \u0130HA muhabirine konu\u015ftu: "Baya\u011f\u0131 gururland\u0131rd\u0131 bizi, ho\u015fumuza gitti, sevin\u00e7liyiz. 4 g\u00fcn sergilense buraya gelirim. T\u00fcrk arabas\u0131 bizi gururland\u0131r\u0131yor. \u0130nsan heyecandan ne diyece\u011fini bilemiyor. Baya\u011f\u0131 g\u00fczel. Sat\u0131lsa al\u0131rd\u0131m.\u201d dedi.