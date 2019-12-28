Yerli otomobile bir kanca da Araplardan

T\u00f6ren sonras\u0131 yerli otomobili inceleyen vatanda\u015flar otomobilin olduk\u00e7a g\u00fczel tasarland\u0131\u011f\u0131n\u0131 dile getirdi.,Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan taraf\u0131ndan \u00f6n g\u00f6sterimi yap\u0131lan T\u00fcrkiye'nin en \u00f6nemli milli projelerinden yerli otomobil vatanda\u015flar taraf\u0131ndan be\u011feniyle kar\u015f\u0131land\u0131.,Yusuf payla\u015f\u0131m\u0131nda, TOGG ve Sanayi ve Teknoloji Bakan\u0131 Mustafa Varank'\u0131 etiketleyerek, "Katar'daki 3 b\u00fcy\u00fck otomotiv firmas\u0131 T\u00fcrkiye'nin \u00fcretti\u011fi yerli otomobilin bayili\u011fe \u015fimdiden talip oldu ve \u015fimdiden onlarca sipari\u015f var" ifadelerini kulland\u0131.,\u00dcst\u00fcn \u00f6zellikleriyle \u00f6n plana \u00e7\u0131kan yerli otomobilin tan\u0131t\u0131m\u0131 geni\u015f bir yank\u0131 bulurken, \u015fimdiden yo\u011fun talep gelmeye ba\u015flad\u0131.,\u00d6te yandan, yerli otomobile ilk yabanc\u0131 talip ise T\u00fcrkiye'nin Ukrayna B\u00fcy\u00fckel\u00e7isi Andrii Sybiha oldu. Sybiha yapt\u0131\u011f\u0131 payla\u015f\u0131mda, "Elektrikli otomobili sat\u0131n alma fikrinin bana ve meslekta\u015flar\u0131ma ilgi \u00e7ekici gelece\u011fine inanmam\u0131n yan\u0131 s\u0131ra, elektrikli otomobili sevenler i\u00e7in bir hit olabilece\u011fini d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyorum" dedi.,Anadolu Ajans\u0131 (AA) Katar Temsilcisi Ahmed Yusuf, Twitter hesab\u0131ndan yapt\u0131\u011f\u0131 payla\u015f\u0131mda, Katar'daki 3 otomotiv firmas\u0131n\u0131n \u015fimdiden yerli otomobilin bayili\u011fine talip oldu\u011funu a\u00e7\u0131klad\u0131.