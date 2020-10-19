Yerli ve mor! Türkiye'de ilk defa üretildi

30 d\u00f6n\u00fcm alanda yakla\u015f\u0131k 100 ton \u00fcr\u00fcn elde edildi. \r\n,Ne turp, ne pancar! G\u00f6ren inanam\u0131yor..., \u0130\u00e7erdi\u011fi antioksidanlar sayesinde mor rengi alan bu patates, normal patatese k\u0131yasla daha sa\u011fl\u0131kl\u0131 ve besleyici olarak de\u011ferlendiriliyor. \u0130\u00e7erdi\u011fi Antioksidanlar, ba\u011f\u0131\u015f\u0131kl\u0131k sistemini g\u00fc\u00e7lendirme ve stres kaynakl\u0131 rahats\u0131zl\u0131klar\u0131n \u00f6n\u00fcne ge\u00e7mede \u00f6nemli rol oynuyor. \r\n\r\n,T\u00fcrkiye\u2019nin ilk yerli mor patatesi Sivas\u2019\u0131n Hafik il\u00e7esinde \u00fcretildi. \u0130lkbaharda ekimi yap\u0131lan yerli mor patatesten, 30 d\u00f6n\u00fcm alanda yakla\u015f\u0131k 100 ton \u00fcr\u00fcn elde edildi. 250 ki\u015fiden olu\u015fan ekiple mor patatesin hasad\u0131 da bug\u00fcn ger\u00e7ekle\u015ftirildi. Hasada Sivas Valisi Salih Ayhan, \u0130l Tar\u0131m ve Orman M\u00fcd\u00fcr\u00fc Seyit Y\u0131ld\u0131z, baz\u0131 protokol \u00fcyeleri ve tar\u0131m platformu \u00fcyeleri kat\u0131l\u0131m g\u00f6sterdi. Vali Ayhan trakt\u00f6r ba\u015f\u0131na ge\u00e7erek patates hasad\u0131 yapt\u0131. Ard\u0131ndan tar\u0131m i\u015f\u00e7ileri ve \u00e7ocuklar\u0131 ile bir s\u00fcre sohbet eden Vali Salih Ayhan, haz\u0131rlanan mor patatesi tatt\u0131. \r\n\r\n,Rabbime hamdolsun y\u0131llar sonra da bu co\u011frafyan\u0131n \u00e7ok \u00f6nemli bir k\u0131sm\u0131 ve T\u00fcrkiye\u2019de ad\u0131ndan s\u00f6z ettirecek \u015fekilde patates ekilmesi de \u00e7ok anlaml\u0131 olmu\u015f oldu. Dolay\u0131s\u0131yla o zamanki kurulan hayali bug\u00fcn ger\u00e7ekle\u015ftirmi\u015f olduk. Patatesin \u00f6zellikleri bilimsel \u00e7al\u0131\u015fma yap\u0131larak, AR-GE \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 yap\u0131larak, yerli \u00fcretim yap\u0131l\u0131p yerli marka olu\u015fturularak da ve besinsel de\u011feri y\u00fcksek bu t\u00fcr patatesin \u00fcretilmesi hasat yap\u0131lmas\u0131 \u00f6nemlidir\u2019\u2019 ifadelerini kulland\u0131. \r\n\r\n,Glutensiz olmas\u0131 nedeniyle, \u00e7\u00f6lyak hastalar\u0131 ve glutensiz beslenmeyi tercih edenler i\u00e7in de besin de\u011feri y\u00fcksek ve doyurucu bir \u00fcr\u00fcn,.,Glisemik indeksi ise sar\u0131 patates \u00e7e\u015fitlerinden daha d\u00fc\u015f\u00fck. Beyaz ekme\u011fin glisemik indeksi 100, normal patatesin glisemik indeksi 75 iken mor patatesin glisemik endiksi ise 62,5 olarak g\u00f6steriliyor. Bu \u00f6zelli\u011fi ile diyabet hastalar\u0131 da mor patatesi kontroll\u00fc olarak t\u00fcketebiliyor. ,Vali Ayhan burada yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, \u201c\u0130lk Mor Hafik b\u00f6lgemizde Pusat \u00d6zen sulama baraj\u0131 alan\u0131nda ekimi yap\u0131l\u0131p \u015fimdi hasad\u0131n\u0131 yapt\u0131\u011f\u0131m\u0131z bir patates \u00e7e\u015fididir. Antioksidan \u00f6zelliklerinde kaynaklanarak yap\u0131lan AR-GE \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131nda yerli bir patates \u00e7e\u015fidi \u00fcretildi. \u015euan da hasad\u0131n\u0131 ger\u00e7ekle\u015ftiriyoruz. Ben firmam\u0131z\u0131 tebrik ediyorum. Hakikaten patates Halil R\u0131fat Pa\u015fa d\u00f6neminde 1890\u2019l\u0131 y\u0131llarda bir Sivas\u2019\u0131n topraklar\u0131n\u0131n tar\u0131ma uygun oldu\u011funu, verimli oldu\u011funu, \u00f6nemli bir ihtiyac\u0131 kar\u015f\u0131lad\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve bu patatesin ekilmesine dair bir tembih namesi vard\u0131r.