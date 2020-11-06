Yılan balığı kendisini yutan balıkçıl kuşunun boğazını parçaladı

., ABD\u2019de amat\u00f6r foto\u011fraf\u00e7\u0131 Sam Davis (58), Maryland\u2019de do\u011fal koruma alan\u0131nda yaban hayat\u0131n\u0131 foto\u011frafl\u0131yordu. ,M\u00fchendis ve s\u0131k\u0131 bir tabiat g\u00f6zlemcisi olan Davis, bir bal\u0131k\u00e7\u0131l ku\u015funun bir y\u0131lan bal\u0131\u011f\u0131n\u0131 yutarak havaland\u0131\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6rd\u00fc. ,Y\u0131lan bal\u0131\u011f\u0131, havadayken bal\u0131k\u00e7\u0131l ku\u015funun bo\u011faz\u0131n\u0131 yard\u0131. Bal\u0131k\u00e7\u0131l, havada bo\u011faz\u0131ndan y\u0131lan sarkar vaziyette u\u00e7arken Davis, bu deh\u015fet verici olay\u0131n t\u00fcm safhalar\u0131n\u0131 foto\u011fraflamay\u0131 ba\u015fard\u0131. ,Y\u0131lan bal\u0131\u011f\u0131n\u0131n ak\u0131beti belli de\u011fil ama bilim insanlar\u0131 bunlar\u0131n \u00e7o\u011funun bu t\u00fcr ka\u00e7\u0131\u015flardan sonra \u00f6ld\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc ifade ediyor,Topra\u011f\u0131 kazmak i\u00e7in kulland\u0131klar\u0131 sert kuyruk u\u00e7lar\u0131na sahip y\u0131lan bal\u0131klar\u0131, y\u0131rt\u0131c\u0131lar taraf\u0131ndan canl\u0131 canl\u0131 yenildiklerinde, sindirimden ka\u00e7mak i\u00e7in kuyruklar\u0131 sayesinde y\u0131rt\u0131c\u0131 hayvan\u0131n mide duvar\u0131n\u0131 par\u00e7alayarak ka\u00e7abiliyor. . ,Havada deh\u015fet anlar\u0131!\r\nY\u0131lan bal\u0131\u011f\u0131 kendisini yutan bal\u0131k\u00e7\u0131l ku\u015funun bo\u011faz\u0131n\u0131 par\u00e7alad\u0131\r\nBal\u0131k\u00e7\u0131l uzun s\u00fcre boynundan y\u0131lan sarkarken u\u00e7tu