Yılan evin kapısına dayandı! Saldırıya uğrayan kadın hayatının şokunu yaşadı

ABD\u2019nin Kentucky eyaletinde y\u0131lan gen\u00e7 kad\u0131n\u0131n evinin kap\u0131s\u0131na kadar gitti.,Gen\u00e7 kad\u0131n y\u0131lan\u0131n zehirli olup olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 bile bilmeden acil servise ko\u015ftu. Thomas kap\u0131da as\u0131l\u0131 duran y\u0131lan\u0131 ve hastaneye giderken ya\u015fanan s\u00fcre\u00e7leri Facebook hesab\u0131ndan payla\u015ft\u0131. ,Havalar\u0131n \u0131s\u0131nmas\u0131 ile y\u0131lanlar ummad\u0131k yerlerden kar\u015f\u0131m\u0131za \u00e7\u0131k\u0131yor. S\u0131cak havalar y\u0131lanlar\u0131n hareketlenmesine yol a\u00e7\u0131yor ve y\u0131lan \u0131s\u0131rmas\u0131 vakalar\u0131 yaz d\u00f6neminde art\u0131\u015f g\u00f6steriyor.,Havalar\u0131n \u0131s\u0131nmas\u0131yla y\u0131lan sokmas\u0131 vakalar\u0131 art\u0131yor. ABD\u2019de gen\u00e7 bir kad\u0131n\u0131n g\u00f6z\u00fcne yak\u0131n bir noktadan y\u0131lan \u0131s\u0131rd\u0131.,Mara Jo Thomas isimli gen\u00e7 kad\u0131n, \u00e7\u00f6p atan k\u0131z\u0131n\u0131n \u00e7\u0131\u011fl\u0131klar\u0131 \u00fczerine bah\u00e7eye ko\u015ftu. Kap\u0131y\u0131 h\u0131zla a\u00e7an kad\u0131n g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fc manzara kar\u015f\u0131s\u0131nda \u015foke olmaya vakit bile kalmadan kap\u0131 s\u00fcs\u00fcne as\u0131lm\u0131\u015f y\u0131lan\u0131n sald\u0131r\u0131s\u0131 ile kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131. ,Payla\u015f\u0131m k\u0131sa s\u00fcrede viral oldu.,Y\u0131lan kad\u0131n\u0131 g\u00f6z\u00fcne yak\u0131n bir noktadan \u0131s\u0131rd\u0131.