Yılanlar evi bastı

Ge\u00e7en y\u0131l MS (Multiple Skleroz) hastal\u0131\u011f\u0131na yakalanan 4 \u00e7ocuk babas\u0131 Davut Ata\u015f (39), s\u0131cakl\u0131\u011f\u0131n artmas\u0131yla birlikte evlerinde boylar\u0131 1 metreyi a\u015fan y\u0131lanlar g\u00f6rmeye ba\u015flad\u0131klar\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.\r\n, Y\u0131lanlar\u0131n evin dam\u0131ndan i\u00e7eri girdiklerini anlatan Ata\u015f, ya\u015flar\u0131 hen\u00fcz k\u00fc\u00e7\u00fck olan \u00e7ocuklar\u0131n\u0131n bu durumdan dolay\u0131 b\u00fcy\u00fck korku ya\u015fad\u0131klar\u0131n\u0131 ve uyuyamad\u0131klar\u0131n\u0131 s\u00f6yleyerek yard\u0131m \u00e7a\u011fr\u0131s\u0131nda bulundu.,Hakkari\u2019nin Y\u00fcksekova il\u00e7esinde bir evi basan y\u0131lanlar b\u00fcy\u00fck korkuya neden oldu.,\u0130l\u00e7e merkezine 7 kilometre uzakl\u0131kta bulunan Batakl\u0131 k\u00f6y\u00fcnde ikamet eden Ata\u015f ailesinin evini y\u0131lanlar bast\u0131.,Sanya Ata\u015f da yak\u0131nlar\u0131n\u0131n ve kom\u015fular\u0131n\u0131n verdi\u011fi destekle ya\u015fad\u0131klar\u0131n\u0131 ve yetkililerden yard\u0131m beklediklerini kaydetti.\r\n,11 ya\u015f\u0131ndaki Hasan Yusuf ise ilk defa kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131klar\u0131 y\u0131lanlar y\u00fcz\u00fcnden korkulu g\u00fcnler ya\u015fad\u0131klar\u0131n\u0131, bu korku y\u00fcz\u00fcnden de karde\u015fleriyle birlikte geceleri ge\u00e7 saatlere kadar televizyon izlemek zorunda kald\u0131klar\u0131n\u0131 anlatt\u0131.Hasan Yusuf Ata\u015f, \u201cD\u00fcnden beri akrabalar\u0131m\u0131z\u0131n yan\u0131na ta\u015f\u0131nd\u0131k. Yetkililerden yard\u0131m istiyoruz\u2019\u2019 ifadelerini kulland\u0131.\r\n, Tek katl\u0131 toprak evde ya\u015fayan 6 ki\u015filik Ata\u015f ailesi, havalar\u0131n \u0131s\u0131nmaya ba\u015flamas\u0131yla birlikte korkulu g\u00fcnler ya\u015famaya ba\u015flad\u0131. 4 \u00e7ocuk babas\u0131 Davut Ata\u015f, y\u0131lanlar\u0131n evin dam\u0131ndan i\u00e7eri girdi\u011fini ve \u00e7ocuklar\u0131n\u0131n korkudan uyuyamad\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve evlerini terk ederek akrabalar\u0131n\u0131n yan\u0131na ta\u015f\u0131nd\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.\r\n,.,Do\u011fa Koruma ve Milli Parklar Y\u00fcksekova \u015eefi Erhan Konur da, ihbar \u00fczerine Batakl\u0131 k\u00f6y\u00fcnde geldiklerini belirterek, \u201cAile ile g\u00f6r\u00fc\u015fmelerimiz devam ediyor. Olay\u0131n \u00e7\u00f6z\u00fcm\u00fc i\u00e7in, di\u011fer kurumlarla koordineli \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131m\u0131z devam etmektedir. Ailenin ma\u011fduriyetini gidermek i\u00e7in elimizden gelen her \u015feyi yapaca\u011f\u0131z. Y\u0131lan t\u00fcr olarak su y\u0131lan\u0131d\u0131r. Zehirli olup olmad\u0131\u011f\u0131yla ilgili hi\u00e7bir bilgimiz yok\u201d \u015feklinde konu\u015ftu.\r\n,G\u00fcnlerdir Ata\u015f ailesinin korkulu r\u00fcyas\u0131 olan y\u0131lanlar, bu sefer evlerinin bah\u00e7esine s\u0131\u00e7ray\u0131nca t\u00fcm k\u00f6y halk\u0131n\u0131 tedirgin etti. Bah\u00e7ede y\u0131lanlar\u0131 s\u00fcr\u00fc halinde g\u00f6ren k\u00f6yl\u00fcler, ne yapacaklar\u0131n\u0131 kara kara d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyor.