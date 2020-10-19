Yılda bir kez üretiliyor! Birçok hastalığa şifa dağıtıyor

\u0130nternette okuduklar\u0131na g\u00f6re herkes bir \u015fey s\u00f6yleyerek bunu al\u0131yor. Bu sene ne kadar \u00fcr\u00fcn \u00e7\u0131kar tam olarak bilmiyorum. Allah bilir onu. Biraz kurakl\u0131k vard\u0131 \u00e7ok \u00fcr\u00fcn yeti\u015fmedi. \u00dcr\u00fcn\u00fcn sat\u0131\u015f\u0131 ile ilgili olarak bizi ar\u0131yorlar, telefonla g\u00f6r\u00fc\u015f\u00fcyoruz. 3-5 kilo g\u00f6nderin diyorlar o \u015fekilde g\u00f6nderiyoruz. \u0130steyene g\u00f6re g\u00f6nderim yap\u0131yoruz. Kilosunu kargo ile birlikte 60 liraya sat\u0131yorum\u201d \u015feklinde konu\u015ftu.,Y\u0131lda bir kez \u00fcretiliyor! Bir\u00e7ok hastal\u0131\u011fa \u015fifa da\u011f\u0131t\u0131yor... \u0130\u015fte detaylar!,D\u00fcnya\u2019n\u0131n bir \u00e7ok noktas\u0131na \u015feker kam\u0131\u015f\u0131 pekmezini g\u00f6nderdiklerini ve Almanya\u2019da da bir ila\u00e7 i\u00e7in \u00fcr\u00fcn\u00fcn kullan\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 dile getiren \u015eeker Kam\u0131\u015f\u0131 pekmezi \u00fcreticisi Ahmet Kutlu, "1999 y\u0131l\u0131nda D\u00fczce\u2019de meydana gelen deprem sonras\u0131nda torunumuz s\u00fctten yand\u0131. S\u00fctten yand\u0131ktan sonra Ankara\u2019da hastaneye kald\u0131r\u0131ld\u0131. Orada bir kad\u0131n bize bu \u00e7ocu\u011fa \u015feker kam\u0131\u015f\u0131 pekmezi yedirin diyor. O zamanlar bir \u00e7ok \u015fehirde arad\u0131k bulamad\u0131k ve Sakarya\u2019da bulduk. O zaman\u0131n paras\u0131 ile 80 bin lira para verdik ve 4 \u015fi\u015fe pekmez ald\u0131k.,\u0130ngiltere ve Almanya\u2019ya g\u00f6nderdik. Almanya\u2019da bunu bir ila\u00e7 i\u00e7in kullan\u0131yorlar. Ald\u0131lar \u00fcr\u00fcn\u00fcm\u00fcz\u00fc tahlil yapt\u0131lar \u00e7ok be\u011fendiler. \u015eimdi tekrar bizden \u015eeker Kam\u0131\u015f\u0131 Pekmezi istiyorlar. \u0130nternet arac\u0131l\u0131\u011f\u0131 ile D\u00fcnya\u2019n\u0131n d\u00f6rt bir yan\u0131na g\u00f6nderebiliyoruz. Azerbaycan\u2019dan K\u0131br\u0131s\u2019a kadar her bir noktaya g\u00f6nderebiliyoruz\u201d dedi.,\u015eeker Kam\u0131\u015f\u0131 pekmezini el eme\u011fi ile yapt\u0131klar\u0131n\u0131 elekten birka\u00e7 kez ge\u00e7irilen sar\u0131 suyun 8 saatlik kaynatman\u0131n ard\u0131ndan pekmezi \u00fcrettiklerini dile getiren Kutlu, \u201c\u015eeker kam\u0131\u015f\u0131 pekmezinin tahlillerini TUB\u0130TAK\u2019ta yapt\u0131rd\u0131k. Kans\u0131zl\u0131k, kemik erimesi, halsizlik gibi bir \u00e7ok hastal\u0131\u011fa ila\u00e7 gibi \u015fifa da\u011f\u0131t\u0131yor. Kimileri bize diyor ki ben sa\u00e7lar\u0131m\u0131n beyazlamamas\u0131 i\u00e7in al\u0131yorum.,\u015eeker Kam\u0131\u015f\u0131\u2019n\u0131n ise tek \u00fcretim yeri T\u00fcrkiye \u0130statistik Kurumu verilerine g\u00f6re D\u00fczce oldu. T\u00fcrkiye\u2019de sadece D\u00fczce\u2019de \u00fcretimi yap\u0131lan \u015eeker Kam\u0131\u015f\u0131\u2019n\u0131n \u00fcretimi ise 2019 y\u0131l\u0131 sonu itibari ile 206 ton olarak belirlendi. \u015eeker kam\u0131\u015f\u0131n\u0131n \u00fcretiminin yap\u0131lmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan \u00f6nce suyu s\u0131k\u0131l\u0131yor daha sonra ise pekmeze d\u00f6n\u00fc\u015ft\u00fcr\u00fcl\u00fcyor. 2019 y\u0131l\u0131 sonu itibari ile D\u00fczce\u2019de 21 ton \u015feker kam\u0131\u015f\u0131 pekmezi \u00fcretimi yap\u0131ld\u0131., O ald\u0131\u011f\u0131m\u0131z pekmezleri de kendimiz kaynatt\u0131k. Daha sonra ikiz karde\u015fi ile birlikte \u015feker kam\u0131\u015f\u0131 pekmezini yedirdik. \u00c7ocuk kendisine gelerek iyile\u015fti. Ama yan\u0131k i\u00e7in de\u011fil \u00e7ocuk komple iyile\u015fti ve g\u00fc\u00e7lendi. Ondan sonra aradan bir zaman ge\u00e7ti. Ben bu i\u015fe ba\u015flad\u0131m. Daha sonra ailemde bana destek verdi. Yava\u015f yava\u015f derken 100 kilo yapt\u0131k, 200 kilo yapt\u0131k. Y\u0131llard\u0131r bu i\u015f ile ilgilenmeye ba\u015flad\u0131k ve D\u00fcnya\u2019n\u0131n d\u00f6rt bir yan\u0131na pekmez g\u00f6ndermeye ba\u015flad\u0131k. Mesela Jamaika\u2019ya \u015feker kam\u0131\u015f\u0131 pekmezi g\u00f6nderdik. ,D\u00fczce\u2019nin \u00c7ilimli il\u00e7esine ba\u011fl\u0131 Tepek\u00f6y\u2019de y\u0131llar \u00f6nce torununun hastalanmas\u0131n\u0131n \u015feker kam\u0131\u015f\u0131 pekmezi ile sa\u011fl\u0131\u011f\u0131na kavu\u015fmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan pekmezin \u00fcretimine ba\u015flayan Ahmet Kutlu, y\u0131llar \u00f6nce ba\u015flad\u0131\u011f\u0131 pekmezi D\u00fcnya\u2019ya ula\u015ft\u0131rman\u0131n mutlulu\u011funu ya\u015f\u0131yor. Nisan aylar\u0131nda \u015feker kam\u0131\u015f\u0131n\u0131n dikiminin yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131, Ekim ay\u0131nda ise suyunun \u00e7\u0131kart\u0131larak 8 saat kaynat\u0131larak \u015feker kam\u0131\u015f\u0131 pekmezini yapt\u0131klar\u0131n\u0131 belirten Kutlu, el eme\u011fi ile haz\u0131rlad\u0131klar\u0131 \u015feker kam\u0131\u015f\u0131 pekmezinin ayr\u0131ca bin bir derde deva oldu\u011funu da belirterek \u00fcr\u00fcn\u00fc D\u00fcnya\u2019n\u0131n d\u00f6rt bir yan\u0131na ula\u015ft\u0131rd\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirtti.,KAYNAK: \u0130HA