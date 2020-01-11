Yılın ilk dolunayı ve ay tutulması kartpostallık görüntüler oluşturdu

TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi’nin belirlediği gök olaylarına göre 2020 yılında biri tam tutulma olmak üzere iki güneş ve dört parçalı ay tutulması yaşanacak.