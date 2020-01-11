Yılın ilk dolunayı ve ay tutulması kartpostallık görüntüler oluşturdu

Ay \u0131\u015f\u0131\u011f\u0131n\u0131n denize yans\u0131mas\u0131 ile olu\u015fan yakamoz, k\u00f6rfezdeki gemilerin sil\u00fceti ile e\u015fsiz manzaralar olu\u015fturdu.,Y\u0131l\u0131n ilk par\u00e7al\u0131 ay tutulmas\u0131 ise d\u00fcn gece saat 20.05 ile 00.15 saatleri aras\u0131nda ya\u015fand\u0131.,T\u00fcrkiye'nin her yerinden \u00e7\u0131plak g\u00f6zle g\u00f6r\u00fclebilen tutulma, olu\u015fturdu\u011fu manzara ile mest etti.,Dolunay\u0131n \u0130skenderun k\u00f6rfezi \u00fczerinde bat\u0131\u015f\u0131 ise kartpostall\u0131k manzaralar olu\u015fturdu.,T\u00dcB\u0130TAK Ulusal G\u00f6zlemevi\u2019nin belirledi\u011fi g\u00f6k olaylar\u0131na g\u00f6re 2020 y\u0131l\u0131nda biri tam tutulma olmak \u00fczere iki g\u00fcne\u015f ve d\u00f6rt par\u00e7al\u0131 ay tutulmas\u0131 ya\u015fanacak.