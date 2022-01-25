Yıllar sonra kar yağdı, vatandaş davul eşliğinde göbek attı

Silifke\u2019de y\u00fcksek kesimlere do\u011fru etkisini art\u0131ran kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131 hayat\u0131 olumsuz etkiledi. Silifke-Mut, Silifke-G\u00fclnar ve Silifke-Anamur istikametinde yol k\u0131sa s\u00fcreli\u011fine trafi\u011fe kapand\u0131. ,\u00d6zellikle Ayd\u0131nc\u0131k b\u00f6lgesinde ara\u00e7lar yolda kal\u0131rken, Silifke\u2019nin Orta\u00f6ren, De\u011firmendere, Keben, M\u00fcsait, Karg\u0131cak Mahallerinde kar etkisini s\u00fcrd\u00fcr\u00fcyor. Silifke Merkezde de etkili olan kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131n\u0131n gece saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor. Serac\u0131lar \u00f6nlemlerini al\u0131rken, trafik ekipleri kar lasti\u011fi olmayan ve zincir takmayan ara\u00e7lara ge\u00e7it vermiyor.\r\n,G\u00fclnar-Silifke ve Mut-Silifke karayolu trafi\u011fe kapan\u0131rken, bir\u00e7ok k\u00f6ye ula\u015f\u0131m sa\u011flanam\u0131yor. Hava s\u0131cakl\u0131\u011f\u0131 ise il\u00e7e merkezinde s\u0131f\u0131r\u0131n alt\u0131na d\u00fc\u015ft\u00fc. Kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131 nedeniyle her yer beyaza b\u00fcr\u00fcn\u00fcrken, ara\u00e7lar yolda g\u00fc\u00e7l\u00fckle ilerleyebildi.\r\n,Tibet Kurt adl\u0131 vatanda\u015f, 7 y\u0131l aradan sonra Silifke\u2019ye ilk defa kar ya\u011fd\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirterek, \u201cBeklenen bir \u015fey de\u011fildi. \u0130n\u015fallah bereketli olur. \u0130n\u015fallah insanlar\u0131m\u0131z\u0131n ge\u00e7im s\u0131k\u0131nt\u0131s\u0131n\u0131 giderir. \u00c7ocuklar\u0131m\u0131z i\u00e7inde sevin\u00e7 ve mutluluk olur\u201d dedi.\r\n,M\u00fcge Kurt ise 7 y\u0131l aradan sonra kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131n\u0131 kutlad\u0131klar\u0131n\u0131 belirtti.\r\nEsnaften Tahir Ta\u015f ise \u201cT\u00fcm \u00fclke kar esaretinde, biz Akdeniz \u00e7ocu\u011fu olarak bizim i\u00e7in pek al\u0131\u015f\u0131k bir durum de\u011fil. Kar g\u00f6rd\u00fck mutluyuz\u201d dedi