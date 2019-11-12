Yıllardır sağlıklı diye içiyoruz ama... O hastalıklara davetiye çıkartıyor!
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Son yıllarda 'organik' merakının artması insanların doğala yönelme isteği ile 'çiğ süt' satışında artış yaşanıyor. Kapılara gelen satıcılardan alınan çiğ sütlerin tehlikeye davetiye çıkardığını belirten Ankara Üniversitesi, Gıda Güvenliği Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Nevzat Artık, “Hangi hayvandan, hangi koşullarda elde edildiği belli olmayan, kaynağı belirsiz sütler hiçbir denetime tabi olmadan sokaklarda özgürce tüketiciye sunuluyor. Üstelik bu ürünler 'organik' denilerek daha pahalıya satılıyor, tüketici açıkça aldatılıyor, sağlığı tehlikeye atılıyor.