Yoğun tipi nedeniyle yüzlerce araç mahsur kaldı

A\u011fr\u0131\u2019n\u0131n Do\u011fubayaz\u0131t ile Van\u2019\u0131n \u00c7ald\u0131ran il\u00e7eleri aras\u0131nda bulunan Tend\u00fcrek Ge\u00e7idi tipi nedeniyle ula\u015f\u0131ma kapan\u0131rken y\u00fczlerce ara\u00e7 yolda mahsur kald\u0131.,KAYNAK: \u0130HA,B\u00f6lgede mahsur kalan s\u00fcr\u00fcc\u00fcler, sabah saatlerinden beri yolun a\u00e7\u0131lmas\u0131n\u0131 beklediklerini, ancak yo\u011fun tipinin ge\u00e7it vermedi\u011fini belirtti. Karayolu ekiplerin yolu a\u00e7t\u0131\u011f\u0131n\u0131 ancak yolun yeniden kapand\u0131\u011f\u0131n\u0131 ifade eden s\u00fcr\u00fcc\u00fcler, durumun devam etmesi \u00fczerine geri d\u00f6neceklerini s\u00f6yledi.,Hava s\u0131cakl\u0131\u011f\u0131n\u0131n g\u00fcnd\u00fcz s\u0131f\u0131r\u0131n alt\u0131nda 10 dereceye kadar d\u00fc\u015ft\u00fc\u011f\u00fc Tend\u00fcrek Ge\u00e7idi yo\u011fun kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131 ve tipi nedeniyle ula\u015f\u0131ma kapan\u0131rken, \u00e7ok say\u0131da ara\u00e7 da mahsur kald\u0131.,Do\u011fubayaz\u0131t ve Van\u2019dan yola \u00e7\u0131kan ve \u00e7o\u011funlu\u011funu t\u0131rlar\u0131n olu\u015fturdu\u011fu ara\u00e7lar, \u00c7ald\u0131ran il\u00e7esine ba\u011fl\u0131 Su\u011fuksu Mahallesi yak\u0131nlar\u0131nda mahsur kald\u0131. Karayollar\u0131 ekiplerinin a\u00e7t\u0131\u011f\u0131 yol, k\u0131sa s\u00fcrede tipinin etkisiyle yine ula\u015f\u0131ma kapand\u0131.,May\u0131s ortas\u0131nda tipi bast\u0131rd\u0131, y\u00fczlerce ara\u00e7 mahsur kald\u0131! \u0130\u015fte detaylar...