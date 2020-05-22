Yoğunluk haritasında son durum! Hayat Eve Sığar uygulaması güncellendi

Hayat Eve S\u0131\u011far uygulamas\u0131 g\u00fcncellenmeye devam ediyor. Son olarak \u0130stanbul'daki semtlerin yeni yo\u011funluk oranlar\u0131 uygulamada yenilendi.,T\u00fcrkiye'de koronavir\u00fcs vakalar\u0131n\u0131n g\u00f6r\u00fclmesinin hemen ard\u0131ndan, cep telefonlar\u0131 i\u00e7in haz\u0131rlanan bir uygulama hayata ge\u00e7ti. Hayat Eve S\u0131\u011far uygulamas\u0131 ile renklendirme y\u00f6ntemi ile T\u00fcrkiye'deki koronavir\u00fcs yo\u011funlu\u011funun haritas\u0131 yay\u0131nland\u0131. B\u00f6ylece riskli ve d\u00fc\u015f\u00fck riskli alanlar\u0131n kullan\u0131c\u0131lar taraf\u0131ndan takip edilmesi kolayla\u015ft\u0131.,Hayat Eve S\u0131\u011far uygulamas\u0131n\u0131n g\u00fcncellenmesi ile birlikte yo\u011funluk haritas\u0131 da de\u011fi\u015fti. \u0130\u015fte yeni harita...\r\n\r\nZEYT\u0130NBURNU,\u00dcSK\u00dcDAR,\u00dcMRAN\u0130YE,TUZLA,SULTANGAZ\u0130,SULTANBEYL\u0130,\u015e\u0130\u015eL\u0130,S\u0130L\u0130VR\u0130,\u015e\u0130LE,SARIYER,SANCAKTEPE,PEND\u0130K,MALTEPE,K\u00dc\u00c7\u00dcK\u00c7EKMECE,KARTAL,KA\u011eITHANE,KADIK\u00d6Y,G\u00dcNG\u00d6REN,GAZ\u0130OSMANPA\u015eA,FAT\u0130H,EY\u00dcPSULTAN,ESENLER,\u00c7EKMEK\u00d6Y,\u00c7ATALCA,B\u00dcY\u00dcK\u00c7EKMECE,BEYO\u011eLU,BEYL\u0130KD\u00dcZ\u00dc,BEYKOZ,BE\u015e\u0130KTA\u015e,BAYRAMPA\u015eA,BA\u015eAK\u015eEH\u0130R,BAKIRK\u00d6Y,BAH\u00c7EL\u0130EVLER,BA\u011eCILAR,AVCILAR,ATA\u015eEH\u0130R,ARNAVUTK\u00d6Y,ADALAR