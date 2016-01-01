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2019 Bütçe Kanunu teklifi kabul edildi
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23 menajer, 23 kulüp ve 15 futbolcu PFDK'ya sevk edildi
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Ünlü stratejist kritik seviyeyi açıkladı! İşte doların düşüş nedeni
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Bitcoin madencilik şirketi Giga Watt iflas etti
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Şampiyon Khabib Nurmagomedov, Kabe'de
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Borsa günü düşüşle tamamladı
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'Her türlü oldu bittiye anında karşılık veririz'
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Motorinde 13 kuruş indirim
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Yoğurdu yemeden önce mutlaka bunu yapın!
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Yoğurdu yemeden önce mutlaka bunu yapın! Haberi dikkatlice okuyun hepimizi ilgilendiriyor...
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