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Türkiye Gazetesi

Yoğurtla tüketirseniz metabolizmayı hızlandırıyor

Yoğurtla tüketirseniz metabolizmayı hızlandırıyor
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Ramazan’da uzun süren açlık ve hareketsizlik nedeniyle genellikle metabolizma hızı yavaşlıyor. Bu durum da kilo alımına yol açıyor ve vücuttaki pek çok sistemi olumsuz etkiliyor. Ancak yavaşlama eğilimi gösteren metabolizmayı sahur ve iftar sofraları için seçilecek doğru menülerle hızlandırmak mümkün. Bu planlamayı doğru fiziksel aktiviteler ve metabolizmayı hızlandıran besinlerle destelemek de kilo vermeyi kolaylaştırıyor, sağlığı olumlu etkiliyor. Beslenme ve Diyet Bölümü’nden Dyt. Aslıhan Altuntaş, Ramazan ayında metabolizmayı hızlandırmak için önemli önerilerde bulundu.

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