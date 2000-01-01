Yol kenarında kendiliğinden yetişiyor: Böbrekteki kumları vücuttan anında atıyor, doğal ağrı kesici görevi görüyor! Daha birçok faydasıyla şifa dağıtıyor

Taze biberiye yapraklarıyla hazırlanan biberiye çayının sağlığa faydaları saymakla bitmiyor. İster tazesi ister kurutulmuş biberiye yapraklarıyla biberiye çayını hazırlamak son derece kolay. Yol kenarında bile yetişen biberiyenin çayı yapılıp içildiğinde adeta ‘doğal ağrı kesici’ görevi görüyor, böbreklerdeki kumu vücuttan anında atıyor. Peki, biberiye çayının faydaları neler? Biberiye çayı nasıl yapılır? Yararlarını görünce “Keşke daha önce onunla tanışsaydım” dedirten biberiye çayının nelere iyi geldiğini sizler için derledik.