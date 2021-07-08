Yol ortasında şaşırtan görüntü

Sivas\u2019\u0131n \u015eark\u0131\u015fla il\u00e7esinde belediye taraf\u0131ndan yap\u0131lan \u00e7evre d\u00fczenlemesi sonras\u0131nda bir mezar yol ortas\u0131nda kald\u0131.\r\n,Yeni Mahalle Hamzao\u011flu sokaktaki y\u0131llar \u00f6nce yap\u0131lan \u00e7evre d\u00fczenlemesi kapsam\u0131nda baz\u0131 evler istimlak edilerek y\u0131k\u0131ld\u0131.\r\n,Y\u0131k\u0131lan bir evin bah\u00e7esindek mezarl\u0131k ise yol ortas\u0131nda kald\u0131. Yol ortas\u0131na kalan tek mezar\u0131 ilk kez g\u00f6renler \u015fa\u015fk\u0131nl\u0131\u011f\u0131n\u0131 gizleyemiyor.\r\n,Etraf\u0131ndan ara\u00e7lar\u0131n ge\u00e7ti\u011fi, baz\u0131 vatanda\u015flar\u0131n da ba\u015f\u0131na gelerek dua etti\u011fi mezar, drone ile havadan da g\u00f6r\u00fcnt\u00fclendi.\r\n,Mezar ta\u015f\u0131nda \u201cGariban \u015eehit Baba\u201d yaz\u0131l\u0131 olsa da mezar\u0131n tam olarak kime ait oldu\u011fu bilinmiyor.\r\n,.