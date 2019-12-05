Yola dökülen mazot sürücülere zor anlar yaşattı

Bir s\u00fcre \u00e7\u0131kmaya \u00e7al\u0131\u015fan t\u0131rdan s\u0131zan yak\u0131t yola d\u00f6k\u00fcld\u00fc. Kayganla\u015fan yolda ilerlemeye \u00e7al\u0131\u015fan baz\u0131 ara\u00e7lar patinaj yaparak yoluna devam ederken, baz\u0131 s\u00fcr\u00fcc\u00fcler ise yolda kald\u0131.,Belediye ekipleri sokakta kumlama \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131 yapt\u0131\r\nYak\u0131t d\u00f6k\u00fclmesinin ard\u0131ndan kayganla\u015fan yoldan \u00e7\u0131kamayan ara\u00e7 s\u00fcr\u00fcc\u00fcleri durumu belediye ekiplerine haber verdi.,Fatih Samatya\u2019daki \u0130stanbul E\u011fitim ve Ara\u015ft\u0131rma Hastanesi\u2019nin bulundu\u011fu sokakta ilerlemeye \u00e7al\u0131\u015fan t\u0131r ya\u011fmur nedeniyle yoku\u015fu \u00e7\u0131kamay\u0131nca yolun ortas\u0131nda kald\u0131.,\u0130ki y\u00f6nde yap\u0131lan kumlama \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan yolda olu\u015fan trafik daha sonra normale d\u00f6nd\u00fc.,Baz\u0131 ara\u00e7lar\u0131n \u00e7\u0131kamad\u0131\u011f\u0131 g\u00f6r\u00fcl\u00fcrken, yolda uzun ara\u00e7 kuyruklar\u0131 olu\u015ftu.,\u0130stanbul B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediyesi (\u0130BB) Yol Bak\u0131m ekipleri sokakta kumlama \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131 yapt\u0131.