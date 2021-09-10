Yolculuk Atatürk Havalimanı'ndan Hadımköy'e! E-5'ten uçak geçti

Atat\u00fcrk Havaliman\u0131 apronunda y\u0131llard\u0131r bekleyen hurda u\u00e7aklar aras\u0131nda yer alan Tahran TT havayolu firmas\u0131na ait MD-82 tipi yolcu u\u00e7a\u011f\u0131, bir firma taraf\u0131ndan 5 ay \u00f6nce sat\u0131n al\u0131nd\u0131. U\u00e7ak Teknisyeni Mehmet Emin Ertemel'in liderli\u011finde detayl\u0131 \u015fekilde par\u00e7alanan u\u00e7ak, gece t\u0131rlara y\u00fcklenerek Atat\u00fcrk Havaliman\u0131 apronundan \u00e7\u0131kart\u0131ld\u0131.,Atat\u00fcrk Havaliman\u0131 apronunda bekleyen ve sat\u0131\u015f\u0131 ger\u00e7ekle\u015ftirilen hurda u\u00e7ak, par\u00e7alanarak Had\u0131mk\u00f6y\u2019e ta\u015f\u0131nd\u0131. T\u0131rla E-5 Karayolunda ta\u015f\u0131nan u\u00e7ak, ilgin\u00e7 g\u00f6r\u00fcnt\u00fcler olu\u015fturdu.,Atat\u00fcrk Havaliman\u0131 B kap\u0131s\u0131ndan \u00e7\u0131kan t\u0131rlar, geni\u015f g\u00fcvenlik \u00f6nlemleri alt\u0131nda E-5 Karayolundan Had\u0131mk\u00f6y\u2019e g\u00f6t\u00fcr\u00fcld\u00fc. Karayolunda t\u0131r dorsesinde ta\u015f\u0131nan u\u00e7ak, ilgin\u00e7 g\u00f6r\u00fcnt\u00fcler olu\u015fturdu.,"TEKRAR AYA\u011eA KALDIRACA\u011eIZ"\r\n\r\nU\u00e7ak teknisyeni Mehmet Emin Ertemel, "7 tane restoran kafe yapt\u0131rd\u0131k, denizin dibine bat\u0131rd\u0131k. Dal\u0131\u015f amac\u0131yla, e\u011fitim amac\u0131yla, restoran kafe i\u00e7in kullan\u0131lmas\u0131 i\u00e7in yapt\u0131k. Atat\u00fcrk Havaliman\u0131'ndaki hurda u\u00e7aklar\u0131 ilk kesen biziz. \u015eu anda g\u00fcmr\u00fck nedeniyle bir 5 ay kadar evvel u\u00e7a\u011f\u0131 kesti\u011fimiz halde u\u00e7a\u011f\u0131m\u0131z yeni \u00e7\u0131kart\u0131yoruz. \u0130n\u015fallah hay\u0131rl\u0131s\u0131 olur" dedi.,Ertemel, "U\u00e7ak MD-82 dar g\u00f6vde uzun bir u\u00e7ak. 13-14 y\u0131ldan bu yana Atat\u00fcrk Havaliman\u0131'nda bulunuyordu. Biz bunu \u00e7\u0131kart\u0131p tekrar aya\u011fa kald\u0131raca\u011f\u0131z. Gerekeni yapaca\u011f\u0131z, bir hizmet olarak bir yere sunaca\u011f\u0131z" ifadelerini kulland\u0131.,KAYNAK: \u0130HA,"BELED\u0130YE VEYA OKULA VERECE\u011e\u0130Z"\r\n\r\nU\u00e7a\u011f\u0131n par\u00e7alanarak t\u0131rlara y\u00fcklenmesiyle alakal\u0131 bilgiler veren Ertemel, "\u0130\u015flem olarak biz tekrar birle\u015ftirece\u011fiz. Kanatlar\u0131, ini\u015f tak\u0131mlar\u0131 s\u00f6k\u00fclm\u00fc\u015f. Biz bunu faal olarak tekrar aya\u011fa kald\u0131raca\u011f\u0131z. \u015eu anda biz galiba ya belediyeye verece\u011fiz ya da okula verece\u011fiz. \u0130kisinden biri alacak" diye konu\u015ftu.