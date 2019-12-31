Yönetim düğmeye bastı! Cenk Tosun'da geri sayım

Be\u015fikta\u015f formas\u0131yla 2014-18 sezonlar\u0131 aras\u0131nda ortaya koydu\u011fu ba\u015far\u0131l\u0131 performans\u0131n ard\u0131ndan \u0130ngiltere Premier Lig\u2019e ge\u00e7i\u015f yapan Cenk Tosun, Kara Kartal\u2019\u0131n g\u00fcndeminden d\u00fc\u015fm\u00fcyor!,Cenk Tosun\u2019un, Everton\u2019la 2022 sezonunun sonuna kadar kontrat\u0131 bulunuyor. (Fanatik),2018\u2019in ara transfer d\u00f6neminde 23 milyon Pound kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131nda gitti\u011fi Everton\u2019da \u00f6zellikle bu sezon istedi\u011fi kadar forma \u015fans\u0131 bulamayan 28 ya\u015f\u0131ndaki futbolcunun Be\u015fikta\u015f\u2019a geri d\u00f6nmesini isteyen Ba\u015fkan Ahmet Nur \u00c7ebi, bu konuda y\u00f6neticileri harekete ge\u00e7irmi\u015fti.,Bu sezon Premier Lig\u2019de sadece 5 m\u00fccadelede s\u00fcre alabilen ve tak\u0131m\u0131na 1 goll\u00fck katk\u0131 sa\u011flayabilen Milli futbolcu i\u00e7in giri\u015fimlerde bulunan y\u00f6netime, ba\u015far\u0131l\u0131 isimden jet yan\u0131t geldi. Tak\u0131m\u0131ndan ayr\u0131lmaya s\u0131cak bakan Cenk\u2019in, gelece\u011fi konusunda Be\u015fikta\u015f\u2019tan zaman istedi\u011fi kaydedildi.,Everton\u2019\u0131n Marco Silva\u2019yla yollar\u0131n\u0131 ay\u0131rmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan tak\u0131m\u0131n ba\u015f\u0131na getirilen Carlo Ancelotti\u2019nin y\u00f6netimindeki 2 ma\u00e7ta da s\u00fcre alamayan y\u0131ld\u0131z isim, gelece\u011fini yeni y\u0131l\u0131n ilk haftas\u0131nda \u015fekillendirecek. \u0130lk etapta yoluna Premier Lig\u2019de devam etmenin hesaplar\u0131n\u0131 yapan Cenk\u2019in, Ada\u2019da d\u00fczenli olarak forma giyebilece\u011fi bir tak\u0131m bulamamas\u0131 halinde Be\u015fikta\u015f\u2019a geri d\u00f6nebilece\u011fi ifade edildi.,\u015eu anda Everton\u2019da; Dominic Calvert-Lewin ve Richarlison\u2019\u0131n ard\u0131ndan \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc forvet konumunda bulunan Cenk Tosun\u2019un, bu hafta sonuna kadar planlamas\u0131n\u0131 yapaca\u011f\u0131 belirtildi.,Kara Kartal, Cenk Tosun\u2019dan olumlu yan\u0131t gelmesi halinde Everton\u2019a kiralama \u00f6nerisinde bulunacak. \u0130lk etapta y\u0131ld\u0131z ismi 6 ayl\u0131\u011f\u0131na kiralamay\u0131 planlayan Siyah-Beyazl\u0131lar\u2019\u0131n, y\u0131ld\u0131z ismin olumlu bakmas\u0131 halinde bu s\u00fcreyi art\u0131rabilece\u011fi konu\u015fuluyor.\r\n,Y\u00f6netim d\u00fc\u011fmeye bast\u0131, ilk temas kuruldu! Cenk Tosun'un T\u00fcrkiye'ye d\u00f6n\u00fcp d\u00f6nmemeyle ilgili y\u00f6netimden s\u00fcre istedi\u011fi iddia edildi...