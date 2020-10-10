Yorgunluk şikayetiyle hastaneye gitti, hayatının şokunu yaşadı

E\u015finin bir an \u00f6nce iyile\u015fip evine d\u00f6nmesini isteyen Latife \u00dclk\u00fc, \u201cE\u015fim madenci. \u00d6ks\u00fcr\u00fck ve halsizli\u011fi art\u0131nca doktora gittik. Hastanede yap\u0131lan tahlillerin sonras\u0131nda bizi BE\u00dc Hastanesi Hematoloji B\u00f6l\u00fcm\u00fcne sevk edildik. Burada yap\u0131lan tetkikler sonras\u0131nda e\u015fime L\u00f6semi (Kan Kanseri) te\u015fhisi konuldu. Ve ben bunu e\u015fime s\u00f6yleyemedim. \u00c7\u00fcnk\u00fc b\u00f6yle bir hastal\u0131kta tek ihtiyac\u0131 olan moral. Moralini ne kadar y\u00fcksek tutarsak o kadar \u00e7abuk iyile\u015fir. Yakla\u015f\u0131k 2 ayd\u0131r bu hastal\u0131kla u\u011fra\u015f\u0131yoruz. Kan de\u011ferlerinin d\u00fc\u015fmesini bekliyoruz. ,\u0130l\u00e7enin Bakacakkad\u0131 beldesinde ya\u015fayan 47 ya\u015f\u0131ndaki Nihat \u00dclk\u00fc, l\u00f6semi hastas\u0131 oldu\u011funu \u00f6\u011frendi\u011finden beri ailesi i\u00e7in ya\u015fam m\u00fccadelesi veriyor. Yakla\u015f\u0131k 2 ayd\u0131r hayatlar\u0131 de\u011fi\u015fen \u00dclk\u00fc ailesi, yard\u0131m bekliyor.,\u00d6zel maden ocaklar\u0131nda \u00e7al\u0131\u015farak ailesinin ge\u00e7imini sa\u011flayan Nihat \u00dclk\u00fc, halsizlik, \u00f6ks\u00fcr\u00fck ve yorgunluk belirtileri ile hastaneye gitti\u011fi s\u0131rada yap\u0131lan tetkikler ile Zonguldak B\u00fclent Ecevit \u00dcniversitesi E\u011fitim ve Ara\u015ft\u0131rma Hastanesi\u2019ne sevk edildi. Burada yap\u0131lan incelemeler sonucunda l\u00f6semi hastal\u0131\u011f\u0131 te\u015fhisi konulan \u00dclk\u00fc, \u0130stanbul \u015ei\u015fli Memorial Hastanesi\u2019nde tedavi edilmek \u00fczere nakil oldu. Canl\u0131 g\u00f6r\u00fcnt\u00fc ile hasret gideren aile, mutlu g\u00fcnlerine d\u00f6nmeyi umut ediyor., Ard\u0131ndan uygun ilik nakli i\u00e7in tedavi s\u00fcreci ba\u015flayacak. \u00c7ocuklar\u0131m k\u00fc\u00e7\u00fck oldu\u011fu i\u00e7in bende \u00e7al\u0131\u015fam\u0131yorum. Ben e\u015fimin bir an \u00f6nce sa\u011fl\u0131\u011f\u0131na kavu\u015fup aram\u0131za d\u00f6nmesini istiyorum. \u00c7\u00fcnk\u00fc \u00e7ocuklar\u0131m bana s\u00fcrekli \u2018babam\u0131z ne zaman iyile\u015fecek, evimize gelsin art\u0131k\u2019 diye soruyorlar. Yavrular\u0131ma ne cevap verece\u011fimi \u015fa\u015f\u0131rm\u0131\u015f durumday\u0131m. Ayr\u0131ca \u015fu an ge\u00e7imimizi yard\u0131mseverlerin yard\u0131m\u0131yla s\u00fcrd\u00fcr\u00fcyoruz. \u00c7aresiz kald\u0131m. Yetkililerden ve hay\u0131rseverlerden e\u015fim iyile\u015fene kadar yard\u0131m eli bekliyorum. Sadece e\u015fimin sa\u011fl\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in\u201d dedi.,G\u00f6r\u00fcnt\u00fcl\u00fc arama ile ailesiyle \u00f6zlem gideren baba Nihat \u00dclk\u00fc de tek iste\u011finin iyile\u015fip ailesine kavu\u015fmak oldu\u011funu s\u00f6yledi. (\u0130HA),Zonguldak\u2019\u0131n G\u00f6k\u00e7ebey il\u00e7esinde l\u00f6semiye yakalanan Nihat \u00dclk\u00fc, bir an \u00f6nce sa\u011fl\u0131\u011f\u0131na kavu\u015fabilmek i\u00e7in yard\u0131m eli bekliyor.