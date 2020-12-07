YouTube'da büyük değişiklik! 'Bir kez daha düşünün' diye uyaracak

D\u00fcnyan\u0131n en b\u00fcy\u00fck video payla\u015f\u0131m platformu YouTube'da yorumlarla ilgili k\u00f6kl\u00fc bir de\u011fi\u015fiklik yap\u0131lacak. Bunun i\u00e7in YouTube 'yapay zeka'dan yararlanacak.,Google'\u0131n yeni \u00f6zelli\u011fi asl\u0131nda sosyal medya devi Instagram'\u0131n ge\u00e7ti\u011fimiz d\u00f6nemlerde kullan\u0131ma sundu\u011fu bir \u00f6zelli\u011fe olduk\u00e7a benziyor.,Nefret s\u00f6ylemi i\u00e7eren yorum yapmaya \u00e7al\u0131\u015ft\u0131klar\u0131nda kullan\u0131c\u0131lar\u0131 uyaran ve tekrar d\u00fc\u015f\u00fcnmelerini isteyen bir mekanizma geli\u015ftiren Instagram, platform kurallar\u0131n\u0131 s\u00fcrekli olarak ihlal eden kullan\u0131c\u0131 hesaplar\u0131n\u0131n ise devre d\u0131\u015f\u0131 b\u0131rak\u0131labilece\u011fini s\u00f6ylemi\u015fti.,Instagram'dakine benzer bir \u015fekilde \u00e7al\u0131\u015fan yeni YouTube \u00f6zelli\u011fi de yap\u0131lan yorumda a\u015fa\u011f\u0131lay\u0131c\u0131 bir s\u00f6ylem tespit ederse yorum g\u00f6nderilmeden \u00f6nce kullan\u0131c\u0131ya uyar\u0131da bulunacak. Bu noktada kullan\u0131c\u0131lar, yorumu d\u00fczenleyebilece\u011fi gibi hi\u00e7bir \u015fey yapmadan oldu\u011fu \u015fekilde payla\u015fabilecek.,Bir ba\u015fka deyi\u015fle platform, kullan\u0131c\u0131lar\u0131 k\u0131s\u0131tlamak yerine yorum yapmadan \u00f6nce "bir kez daha d\u00fc\u015f\u00fcnmelerini" te\u015fvik edecek.,Aktar\u0131lanlara g\u00f6re \u015firket, bir yapay zek\u00e2 arac\u0131l\u0131\u011f\u0131yla yorumlar\u0131 g\u00f6nderilmeden \u00f6nce tarayacak ve sald\u0131rgan olabilece\u011fi tespit edilen yorumlar i\u00e7in kullan\u0131c\u0131lara "yorumlar\u0131 sayg\u0131l\u0131 tutmalar\u0131n\u0131" hat\u0131rlatacak bir bildirim g\u00f6nderecek.