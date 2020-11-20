YouTube'da 'sesli reklam' dönemi

YouTube, yeni reklam \u00f6zelli\u011fini kullan\u0131c\u0131lara sunmaya haz\u0131rlan\u0131yor. Yap\u0131lacak olan g\u00fcncelleme sonras\u0131 YouYube sesli reklamlar yay\u0131nlayacak.,Hen\u00fcz beta a\u015famada olan \u00f6zellik kullan\u0131ma girdi\u011finde YouTube kullan\u0131c\u0131lar\u0131, Spotify'\u0131n \u00fccretsiz s\u00fcr\u00fcm\u00fcndekine benzer sesli reklamlar ile kar\u015f\u0131la\u015facaklar. ,ABD merkezli teknoloji \u015firketi Google'\u0131n video servisi YouTube ald\u0131\u011f\u0131 yeni karar ile g\u00fcndemde. ,YouTube, yapt\u0131\u011f\u0131 resmi a\u00e7\u0131klamada sesli reklamlar \u00f6zelli\u011finin daha geni\u015f bir kullan\u0131c\u0131 kitlesi i\u00e7in yay\u0131nland\u0131\u011f\u0131n\u0131 duyurdu. ,Reklam gelirlerini art\u0131rmak i\u00e7in pek \u00e7ok proje \u00fczerinde \u00e7al\u0131\u015fan YouTube, \u00e7areyi platforma Spotify'\u0131 and\u0131ran reklamlar getirmekte buldu. ,S\u00f6z konusu reklamlar hem podcast hem de video yay\u0131nlar\u0131nda yer alacak. S\u00f6z konusu sesli reklamlar\u0131n 15 saniye uzunlu\u011funda olmad\u0131 bekleniyor. (NTV)