Yozgat-Kayseri karayolunda can pazarı! Araçlar kafa kafaya çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

,Abd\u00fclkerim Karatarla (62) y\u00f6netimindeki otomobil ile Alaeddin Atik (57) y\u00f6netimindeki hafif ticari ara\u00e7, Yozgat-Kayseri karayolu Yenipazar beldesi yak\u0131nlar\u0131nda feci bir \u015fekilde \u00e7arp\u0131\u015ft\u0131.,Hafif ticari ara\u00e7 s\u00fcr\u00fcs\u00fc ile ara\u00e7ta bulunan E.A. (20), G.A. (59) ve H.A. ise yaraland\u0131.,Kazay\u0131 g\u00f6renler durumu hemen 112 Acil Sa\u011fl\u0131k ve polis ekiplerine ihbar etti. ,Olay yerine gelen ekipler ilk m\u00fcdahaleyi burada yapt\u0131.,Sa\u011fl\u0131k ekipleri taraf\u0131ndan otomobil s\u00fcr\u00fcc\u00fcs\u00fc Abd\u00fclkerim Karatarla ile hafif ticari ara\u00e7taki Fuat Atik, olay yerinde hayat\u0131n\u0131 kaybetti\u011fi tespit edildi.,Yaral\u0131lar, haber verilmesi \u00fczerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sa\u011fl\u0131k ekiplerince Yozgat \u015eehir Hastanesi ve Bozok \u00dcniversitesi Ara\u015ft\u0131rma ve Uygulama Hastanesine kald\u0131r\u0131ld\u0131.,Yozgat-Kayseri karayolu Yenipazar beldesi yak\u0131nlar\u0131nda resmen can pazar\u0131 ya\u015fand\u0131.,Yozgat\u2019ta otomobil ile hafif ticari ara\u00e7 feci \u015fekilde \u00e7arp\u0131\u015ft\u0131. Korkun\u00e7 kazada \u00f6lenler ve yaralananlar oldu.