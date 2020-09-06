Yozgat'ta kereste fabrikası yanarak kül oldu

Yozgat -Sivas karayolu 22. kilometrede bulunan bir kereste fabrikas\u0131nda gece ge\u00e7 saatlerde hen\u00fcz bilinmeyen bir sebepten dolay\u0131 yang\u0131n \u00e7\u0131kt\u0131. K\u0131sa s\u00fcrede yang\u0131n fabrikan\u0131n tamam\u0131n\u0131 sard\u0131.,Yang\u0131n ihbar\u0131 \u00fczerine olay yerine gelen Yozgat Belediyesi itfaiye ekipleri, yang\u0131n\u0131 g\u00fc\u00e7l\u00fckle kontrol alt\u0131na ald\u0131.,Yang\u0131nda tonlarca kereste ile fabrika i\u00e7erisinde bulunan bir minib\u00fcs ve bir trakt\u00f6r de yanarak k\u00fcl oldu.,Gece olmas\u0131 ve \u015fans eseri i\u00e7erisinde kimsenin olmad\u0131\u011f\u0131 yang\u0131nda fabrika tamamen k\u00fcl olarak kullan\u0131lmaz hale geldi.,B\u00fcy\u00fck hasar\u0131n meydana geldi\u011fi yang\u0131nla ilgili soru\u015fturma s\u00fcrd\u00fcr\u00fcl\u00fcyor.