YPG'nin boşalttığı DEAŞ cezaevinin görüntüleri ortaya çıktı

G\u00fcvenlik kaynaklar\u0131ndan al\u0131nan bilgiye g\u00f6re, YPG\u2019li ter\u00f6ristlerin i\u00e7erideki DEA\u015e\u2019l\u0131lar\u0131 serbest b\u0131rakt\u0131\u011f\u0131 hapishanenin g\u00f6r\u00fcnt\u00fcleri ortaya \u00e7\u0131kt\u0131.\r\n\r\n,Var\u0131lan mutabakat kapsam\u0131nda T\u00fcrkiye\u2019nin kontrol\u00fc sa\u011flamaya haz\u0131r oldu\u011fu hapishanenin bo\u015f oldu\u011fu tespit edildi.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n,YPG\u2019li ter\u00f6ristlerin terk etti\u011fi hapishanede ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc eleba\u015f\u0131n\u0131n posterleri ile \u00e7e\u015fitli dosyalar da g\u00f6r\u00fcnt\u00fclere yans\u0131d\u0131.\r\n,Milli Savunma Bakan\u0131 Hulusi Akar, konuya ili\u015fkin a\u00e7\u0131klamas\u0131nda, \u201cDEA\u015e hapishanesine gitti\u011fimiz zaman bunun YPG\u2019li ter\u00f6ristler taraf\u0131ndan bo\u015falt\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131, oradaki DEA\u015e\u2019l\u0131lar\u0131n ka\u00e7\u0131r\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6rd\u00fck\u201d ifadelerini kullanm\u0131\u015ft\u0131.,.,Tel Abyad merkezdeki hapishane ter\u00f6ristlerce tamamen bo\u015falt\u0131l\u0131rken y\u00fcksek duvarlarla \u00e7evrili binan\u0131n a\u00e7\u0131k kap\u0131lar\u0131 dikkat \u00e7ekti.\r\n