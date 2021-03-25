Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 35 santimetreye ulaştı!

Seydi\u015fehir il\u00e7esinin y\u00fcksek kesimleri d\u00fcn ak\u015fam saatlerinde etkili olan kar\u0131n ard\u0131ndan beyaza b\u00fcr\u00fcnd\u00fc.,Sis nedeniyle de g\u00f6r\u00fc\u015f mesafesinin zaman zaman d\u00fc\u015ft\u00fc\u011f\u00fc kara yolunda herhangi bir aksama ya\u015fanmad\u0131.,Konya'y\u0131 Akdeniz B\u00f6lgesi'ne ba\u011flayan \u00f6nemli g\u00fczergahlardan Seydi\u015fehir-Antalya kara yolunda, d\u00fcn ak\u015fam saatlerinde ba\u015flayan kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131 bug\u00fcn de etkisini s\u00fcrd\u00fcrd\u00fc.,Y\u00fcksek kesimlerde kar kal\u0131nl\u0131\u011f\u0131n\u0131n 35 santimetreye ula\u015fmas\u0131yla, a\u011fa\u00e7lar karla kaplanarak g\u00fczel g\u00f6r\u00fcnt\u00fc olu\u015fturdu,Seydi\u015fehir B\u00f6lge Trafik ekipleri, ara\u00e7lar\u0131n g\u00fcvenli ge\u00e7i\u015fi i\u00e7in yo\u011fun mesai harcarken, karayollar\u0131 ekipleri de karla m\u00fccadele \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131 aral\u0131ks\u0131z s\u00fcrd\u00fcr\u00fcyor. (AA)