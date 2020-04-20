Yüksekova'da sürü halinde görülen yılanlar vatandaşları korkutuyor

Hakkari'nin Y\u00fcksekova il\u00e7esinde s\u00fcr\u00fc halinde g\u00f6r\u00fclen y\u0131lanlar korkutuyor.,\u0130\u015fte il\u00e7e halk\u0131n\u0131 pani\u011fe sevk eden o y\u0131lanlar;,Yol boyu s\u00fcr\u00fc halinde bulunan y\u0131lanlar, Brezilya'n\u0131n 'Y\u0131lan Adas\u0131'n\u0131 and\u0131r\u0131yor. Yoldan ge\u00e7enler ise y\u0131lanlar\u0131n bazen topluca yola kadar geldiklerini ifade etti.\r\n\r\n,Yoldan ge\u00e7en Nevzat \u00c7\u0131nar adl\u0131 vatanda\u015f, her sene d\u00fczenli bisiklet turu yapt\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirterek, "Y\u00fcksekova'ya 30 kilometre uzakl\u0131kta bulunan Y\u00fcrekli k\u00f6y\u00fcnde her sene bulunan y\u0131lanlar bu defa yola \u00e7\u0131kt\u0131lar. Yol boyu y\u0131lanlar\u0131 s\u00fcr\u00fc halinde g\u00f6rmek m\u00fcmk\u00fcn.", "Bu y\u0131lanlar\u0131n s\u00fcr\u00fc halinde yola \u00e7\u0131kmas\u0131 hem korkutuyor hem de \u015fa\u015f\u0131rt\u0131yor. Bu yoldan ge\u00e7enlerin daha dikkatli olmalar\u0131 gerekiyor. \u015eu an s\u00fcr\u00fc halinde yavru y\u0131lanlar\u0131 g\u00f6rmek de m\u00fcmk\u00fcn" dedi.,,\u0130l\u00e7e merkezine 30 kilometre uzakl\u0131kta bulunan Y\u00fcrekli k\u00f6y\u00fcndeki 'Y\u0131lan P\u0131nar\u0131' b\u00f6lgesinde y\u0131lanlar\u0131n s\u00fcr\u00fc halinde g\u00fcne\u015flenmesi g\u00f6renleri \u015fa\u015f\u0131rt\u0131yor.