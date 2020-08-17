Yükselen altın fiyatlarını yatırımcılar fırsata çevirdi

D\u00fc\u011f\u00fcnler i\u00e7in sat\u0131\u015f azald\u0131, imdada yat\u0131r\u0131mc\u0131lar yeti\u015fti! Y\u00fckselen alt\u0131n fiyatlar\u0131n\u0131 yat\u0131r\u0131mc\u0131lar f\u0131rsata \u00e7evirdi...,Antalya Kuyumcular Odas\u0131 Ba\u015fkan\u0131 Ali \u00c7elik, d\u00fc\u011f\u00fcn sezonunun ertelenmesinin alt\u0131n sat\u0131\u015flar\u0131n\u0131 duraksatt\u0131\u011f\u0131n\u0131 ancak yat\u0131r\u0131mc\u0131lar\u0131n alt\u0131na y\u00f6neldi\u011fini s\u00f6yledi. \u00c7elik, "Tak\u0131dan ziyade yat\u0131r\u0131ml\u0131k yapan \u00e7ok oldu. \u00c7eyrek alt\u0131n, Cumhuriyet alt\u0131n\u0131, gram alt\u0131n gibi \u00fcr\u00fcnlerde patlama ya\u015fand\u0131 diyebiliriz. Yat\u0131r\u0131mc\u0131lar\u0131n talepleri \u00e7ok fazla oldu ve hala da olmaya devam ediyor" dedi.,Pandemi s\u00fcrecinde geli\u015fmi\u015f \u00fclkelerin ekonomik olarak s\u0131k\u0131nt\u0131 ya\u015fad\u0131\u011f\u0131na de\u011finen Antalya Kuyumcular Odas\u0131 Ba\u015fkan\u0131 Ali \u00c7elik, s\u0131k\u0131nt\u0131n\u0131n alt\u0131na yans\u0131d\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.,Korona vir\u00fcs dolay\u0131s\u0131yla d\u00fc\u011f\u00fcnlerin ertelenmesinin alt\u0131n sat\u0131\u015flar\u0131n\u0131 duraksatt\u0131\u011f\u0131n\u0131 kaydeden Ba\u015fkan \u00c7elik, \u201cD\u00fc\u011f\u00fcnler ertelenince bizim de sat\u0131\u015flar\u0131m\u0131z biraz durdu ancak yat\u0131r\u0131mc\u0131 alt\u0131na y\u00f6neldi. Tak\u0131dan ziyade yat\u0131r\u0131ml\u0131k yapan \u00e7ok oldu. \u00c7eyrek alt\u0131n, Cumhuriyet alt\u0131n\u0131, gram alt\u0131n gibi \u00fcr\u00fcnlerde patlama ya\u015fand\u0131 diyebiliriz. ,Sahte alt\u0131n konusunu ele alan \u00c7elik, \u201cAntalya\u2019daki kuyumcu esnaf\u0131m\u0131z alt\u0131n al\u0131rken \u00e7ok dikkat ediyor. Zaten esnaf\u0131n satt\u0131\u011f\u0131 \u00fcr\u00fcnleri de biz denetliyoruz. D\u00fczenli olarak numune al\u0131yoruz. ,Bilezik \u00fcreticilerinden de d\u00fczenli \u015fekilde numune al\u0131yoruz. \u015eu anda sahte alt\u0131n konusuyla ilgili kentimizde ya\u015fanan bir s\u0131k\u0131nt\u0131m\u0131z yok. Zaten oda olarak konuyla alakal\u0131 bilgilendirme \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131m\u0131z da s\u00fcr\u00fcyor\u201d \u015feklinde konu\u015ftu.,KAYNAK: \u0130HA,Rusya-Amerika aras\u0131ndaki krizin de alt\u0131n fiyatlar\u0131na yans\u0131d\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirten \u00c7elik, \u201cAlt\u0131n anormal \u015fekilde y\u00fckseldi. Hi\u00e7bir kuyumcu bu kadar y\u00fckselece\u011fini tahmin edemezdi, bizde \u015fa\u015f\u0131rd\u0131k. Ama yine de alt\u0131n d\u00fc\u011f\u00fcnlerin olmazsa, olmaz\u0131d\u0131r. \u0130nsanlar\u0131m\u0131z yine alt\u0131nlar\u0131 al\u0131yor\u201d dedi.,.,Yat\u0131r\u0131mc\u0131lar\u0131n talepleri \u00e7ok fazla oldu ve hala da olmaya devam ediyor. Bir yandan d\u00fc\u011f\u00fcnler de ger\u00e7ekle\u015fiyor. Ekonomik olarak \u00e7ok y\u00fcksek olmas\u0131 insanlar\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fcr\u00fcyor. \u00d6rne\u011fin 10 tane alt\u0131n alacak olan bir vatanda\u015f, 5 tane al\u0131yor ama yine de al\u0131yor\u201d ifadelerini kulland\u0131.