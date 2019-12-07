Yumurta kabuğunun faydaları nelerdir? İşte saymakla bitmeyen yararları

Uzmanlar, yumurta kabu\u011funun faydalar\u0131n\u0131 ve nas\u0131l t\u00fcketilmesi gerekti\u011fini anlatt\u0131lar.,G\u00fc\u00e7l\u00fc kemikler i\u00e7in yeterli miktarda kalsiyum al\u0131m\u0131n\u0131n \u00f6nemli oldu\u011fu art\u0131k herkes\u00e7e biliniyor. Peki, yumurta kabu\u011funun %95\u2019inin kalsiyum oldu\u011funu biliyor muydunuz?,G\u00fc\u00e7l\u00fc kemik olu\u015fumu i\u00e7in kalsiyumun yan\u0131 s\u0131ra D vitamini, K vitamini.,Folik asit - B vitaminleri, potasyum, magnezyum, fosfor, omega 3 ya\u011f asiti, protein ve egzersiz de kemik geli\u015fimi i\u00e7in gereklidir.,Kemiklerin yap\u0131s\u0131nda bulunan kalsiyumun bilinen en iyi kaynaklar\u0131 s\u00fct ve s\u00fct \u00fcr\u00fcnleridir.,Yeti\u015fkin bireylerde g\u00fcnl\u00fck kalsiyum ihtiyac\u0131 1000 mg kadard\u0131r.,Besinlerimiz ile ald\u0131\u011f\u0131m\u0131z kalsiyumun ancak %30-40\u2019\u0131 emilebilmektedir.,G\u00fcnl\u00fck 3-4 porsiyon s\u00fct ve s\u00fct \u00fcr\u00fcnleri t\u00fcketimi kalsiyum ihtiyac\u0131m\u0131z\u0131 kar\u015f\u0131lamaktad\u0131r.,Yumurta kabu\u011funda 27 besin \u00f6\u011fesi bulunuyor,Yumurta kabu\u011funda ayr\u0131ca magnezyum, bor, bak\u0131r, demir, manganez, molibden, k\u00fck\u00fcrt, silikon, \u00e7inko vb. 27 besin \u00f6\u011fesi bulunmaktad\u0131r.,Bu bile\u015fim insan kemik ve di\u015f yap\u0131s\u0131 bile\u015fimine \u00e7ok benzemektedir.,Yumurta kabu\u011fu kalsiyumu ve D3 vitamini takviyesiyle yap\u0131lan \u00e7al\u0131\u015fmalarda kemik yo\u011funlu\u011fu \u00f6l\u00e7\u00fcmlerinde art\u0131\u015flar g\u00f6zlemlenmi\u015ftir.,Bu nedenle de osteoporoz (kemik erimesi hastal\u0131\u011f\u0131 ) riskini azaltmaya yard\u0131mc\u0131, iyi bir kalsiyum kayna\u011f\u0131 olarak g\u00fcvenli bir \u015fekilde g\u00fcnl\u00fck beslenmeye eklenebilir.,Nas\u0131l t\u00fcketilmeli?,Ku\u015f (tavuk) do\u011fru beslenmezse ihtiyac\u0131m\u0131z olan besin \u00f6\u011felerini yumurta kabu\u011fundan alamay\u0131z.,Bu y\u00fczden serbest gezinen ku\u015flar\u0131n veya sertifikal\u0131 organik her t\u00fcrl\u00fc yumurta kabu\u011fu (tavuk, kaz, \u00f6rdek) kullan\u0131lmal\u0131d\u0131r.,Salmonella bakterisi riski i\u00e7in iyi kaynat\u0131lm\u0131\u015f olan yumurta kabu\u011fu, kurutulup blenderla toz haline getirildikten sonra t\u00fcketilebilir.,Elde etti\u011finiz yumurta kabu\u011fu tozunu saklamak isterseniz serin ve kuru bir yerde, cam bir kavanozda muhafaza edebilirsiniz.,Orta boy yumurta kabu\u011fundan yakla\u015f\u0131k 1 \u00e7ay ka\u015f\u0131\u011f\u0131 yumurta tozu elde edilebilir.,Bu da yakla\u015f\u0131k 800 mg kalsiyum i\u00e7ermekte olup yeti\u015fkin bir birey i\u00e7in besinlerden al\u0131nan kalsiyumun miktar\u0131na g\u00f6re ilave olarak kullan\u0131labilir.,Kalsiyumun fazla al\u0131nmas\u0131 kas kramplar\u0131na sebep olabilir. Bu y\u00fczden dikkatli kullan\u0131lmal\u0131 ve mutlaka potasyum kayna\u011f\u0131 muz gibi besinlerin t\u00fcketimi de ihmal edilmemelidir