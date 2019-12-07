Yumurta kabuğunun faydaları nelerdir? İşte saymakla bitmeyen yararları

Güçlü kemikler için yeterli miktarda kalsiyum alımının önemli olduğu artık herkesçe biliniyor. Peki, yumurta kabuğunun %95’inin kalsiyum olduğunu biliyor muydunuz?