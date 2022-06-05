Yunanistan'da orman yangını: Tahliyeler başladı

.,60'a yak\u0131n araz\u00f6z, sekiz u\u00e7ak, 6 helikopter ve 300'e yak\u0131n orman i\u015f\u00e7isinin m\u00fcdahale etti\u011fi yang\u0131nda ilk belirlemelere g\u00f6re can kayb\u0131n\u0131n ya\u015fanmad\u0131\u011f\u0131, baz\u0131 ev ve ara\u00e7lar\u0131n kullan\u0131lamaz oldu\u011fu belirtildi.,B\u00f6lgede iki hafta i\u00e7erisinde \u00fc\u00e7 yang\u0131n\u0131n meydana geldi\u011fi ve alevlerin Panorame kentine do\u011fru ilerledi\u011fi belirtildi.\r\n\r\n,Yunanistan'\u0131n ba\u015fkenti Atina'n\u0131n g\u00fcneyi orman yang\u0131nlar\u0131 ile m\u00fccadele ediyor. \u00dclkede yang\u0131n nedeniyle baz\u0131 b\u00f6lgelerin tahliye edildi\u011fi bildirildi.\r\n\r\n,Yunanistan'\u0131n ba\u015fkenti Atina'n\u0131n g\u00fcneyinde orman yang\u0131n\u0131 \u00e7\u0131kt\u0131. R\u00fczgar\u0131n da etkisiyle yerle\u015fim yerlerine ula\u015fan yang\u0131n\u0131 s\u00f6nd\u00fcrme \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 s\u00fcrerken, baz\u0131 b\u00f6lgelerde tahliyeler ba\u015flad\u0131.