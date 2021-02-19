Yurdum insanının Mars muhabbeti

7 ayda 470 milyon kilometre yol katederek Mars'a ula\u015fan Perseverance isimli robotun Mars'tan \u00e7ekti\u011fi ilk g\u00f6r\u00fcnt\u00fcler d\u00fcnyada b\u00fcy\u00fck yank\u0131 uyand\u0131rd\u0131.\r\n,Tarihi anlar, sosyal medyada da g\u00fcndem oldu. Kimileri memleketlerinin \u00fcnl\u00fc yemeklerini, kimileri tuttu\u011fu tak\u0131m\u0131 gelen g\u00f6r\u00fcnt\u00fclere yerle\u015ftirerek reklam yapt\u0131.\r\n,\u0130\u015fte sosyal medyada d\u00f6nen birbirinden ilgin\u00e7 Perseverance tasar\u0131mlar\u0131.,.