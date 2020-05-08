Yürek burkan olay! Aylardır ormanda mağara gibi barakada yaşıyor

\u0130HH \u0130neg\u00f6l Ba\u015fkan\u0131 \u0130lhan Tatl\u0131, "Zeki amcam\u0131z aylard\u0131r bu g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fcz yerde ya\u015fam m\u00fccadelesi veriyor. Bizlere gelen ihbar \u00fczerine gelip yerinde g\u00f6rd\u00fck ve ilk etapta yiyecek ihtiya\u00e7lar\u0131n\u0131 kar\u015f\u0131lad\u0131k. \u015eimdi amcam\u0131z i\u00e7in gereken yard\u0131mlar\u0131n yap\u0131lmas\u0131 i\u00e7in giri\u015fimlerde bulunuyoruz.,Ger\u00e7ekten burada ya\u015famak \u00e7ok zor. Kimsesi yok ve ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 baz\u0131 sorunlar nedeniyle hayata k\u00fcserek buraya yerle\u015fmi\u015f. Bir k\u0131\u015f\u0131 burada ge\u00e7irmi\u015f. Aylard\u0131r do\u011fru d\u00fczg\u00fcn banyo bile yapmam\u0131\u015f. Bizleri g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcnde \u00e7ok mutlu oldu" dedi.,Aydan, \u0130neg\u00f6l\u2019e 7 kilometre uzakl\u0131kta olan Sar\u0131p\u0131nar Mahallesi'ndeki ormanl\u0131k alana kendi imkanlar\u0131yla baraka yapt\u0131. Ge\u00e7en sene a\u011fustos ay\u0131ndan bu yana burada tek ba\u015f\u0131na ya\u015fayan ya\u015fl\u0131 adam\u0131n devletten tek iste\u011fi ise konteyner bir ev. Hayat\u0131n\u0131 burada s\u00fcrd\u00fcren Aydan\u2019a ilk yard\u0131m eli \u0130HH \u0130neg\u00f6l ekibinden geldi. Ya\u015fl\u0131 adam\u0131n ihtiya\u00e7lar\u0131n\u0131 kar\u015f\u0131layan \u0130HH \u0130neg\u00f6l ekibi gereken yard\u0131mlar\u0131n yap\u0131lmas\u0131 i\u00e7in seferber oldu.,Ba\u015fka bir beklentim yok. Gereken t\u00fcm ihtiya\u00e7lar\u0131m\u0131 kendim Allah'\u0131n izniyle kar\u015f\u0131lar\u0131m. Burada kalmaktan korkmuyorum. \u0130HH ekibi olmasayd\u0131 belki benim sesimi kimse duymayacakt\u0131. Ben onlara da \u00e7ok te\u015fekk\u00fcr ediyorum Allah raz\u0131 olsun bana sahip \u00e7\u0131kt\u0131lar" \u015feklinde konu\u015ftu.,KAYNAK: \u0130HA,Yakla\u015f\u0131k 8 ayd\u0131r burada ya\u015fad\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yleyen Zeki Aydan ise, "Ya\u015fad\u0131\u011f\u0131m sorunlar nedeniyle buraya gelmek zorunda kald\u0131m. Bir evim vard\u0131 ama onu da mecburen satt\u0131m. Kimsem yok. Yaln\u0131z ba\u015f\u0131ma ya\u015f\u0131yorum. Ben devletimizden bana sadece buraya bir konteyner ev yapmas\u0131n\u0131 istiyorum.,Bursa\u2019n\u0131n \u0130neg\u00f6l il\u00e7esinde ormanl\u0131k alanda kendi imkanlar\u0131yla yapt\u0131\u011f\u0131 barakada ya\u015fayan 63 ya\u015f\u0131ndaki Zeki Aydan g\u00f6renleri \u015fa\u015fk\u0131na \u00e7eviriyor.