Yurt dışına yerleşen Mete Horozoğlu’nu görenler tanıyamıyor

'\u00d6yle Bir Ge\u00e7er Zaman Ki' ve 'Muhte\u015fem Y\u00fczy\u0131l' gibi dizilerle bir d\u00f6nem ekranlar\u0131 kas\u0131p kavuran 46 ya\u015f\u0131ndaki Mete Horozo\u011flu\u2019nun son hali g\u00f6renleri \u015fa\u015f\u0131rtt\u0131. \r\n\r\n,.,Amerika'da ya\u015fam\u0131na devam eden isim, yurt d\u0131\u015f\u0131na yerle\u015fen oyuncu Erdem Ba\u015f ile birlikte i\u015f birli\u011fi yaparak "Ormantik Komedi" isimli oyunda yer al\u0131yor.,\u0130\u015fte Mete Horozlu\u011fu\u2019nun son hali\u2026,Mete Horozo\u011flu gen\u00e7lere online oyunculuk at\u00f6lyesinde dersler veriyor.,Muhte\u015fem Y\u00fczy\u0131l K\u00f6sem, Ayr\u0131lsak da Beraberiz, Kamp\u00fcsistan, Benim Ad\u0131m G\u00fcltepe gibi dizilerde rol alan oyuncu Amerika\u2019da ya\u015fam\u0131n\u0131 s\u00fcrd\u00fcr\u00fcyor.,Son olarak Muhte\u015fem Y\u00fczy\u0131l K\u00f6sem\u2019de Z\u00fclfikar karakterini canland\u0131ran Mete Horozo\u011flu yakla\u015f\u0131k 5 y\u0131ld\u0131r ekranlardan uzak bir hayat ya\u015f\u0131yor. ,T\u00fcrkiye\u2019yi terk edip Amerika\u2019ya giden oyuncuyu yeni imaj\u0131 ile g\u00f6renler tan\u0131yam\u0131yor.\r\n,\u00dcnl\u00fc oyuncu T\u00fcrkiye\u2019yi terk ederek Amerika\u2019ya yerle\u015fmi\u015fti. Mete Horozo\u011flu yeni imaj\u0131yla g\u00fcndem oldu.