Yurt dışına yerleşen Mete Horozoğlu’nu görenler tanıyamıyor

'Öyle Bir Geçer Zaman Ki' ve 'Muhteşem Yüzyıl' gibi dizilerle bir dönem ekranları kasıp kavuran 46 yaşındaki Mete Horozoğlu’nun son hali görenleri şaşırttı.