Yürürken ayağına takılınca fark etti! İçinden sesler gelen şeyin ne olduğunu kimse çözemedi: Yetkililere seslendi

, Bombaya benziyor. , \u0130kili \u00fczerinde i\u015flemeler olan bu cismi ilgili kurumlara teslim etmek istediklerini kaydetti., Mehmet ve Yusuf Karada\u011f, demir par\u00e7as\u0131n\u0131n i\u00e7inden ses geldi\u011fini ifade etti., \u00dczerinde i\u015flemeler de var. ,'Harput\u2019ta gezerken ye\u011fenim Yusuf Karata\u2019n\u0131n aya\u011f\u0131na bir cisim tak\u0131ld\u0131.,Cismi ilgili kuruma teslim etmek istiyoruz'' dedi.,Cismi nas\u0131l bulduklar\u0131 ile ilgili bilgiler veren Mehmet Karada\u011f \u015f\u00f6yle anlatt\u0131:,Cismin ne oldu\u011funu anlayamayan iki ki\u015fi 5 kilo 800 graml\u0131k demir y\u0131\u011f\u0131n\u0131n\u0131 yanlar\u0131na ald\u0131. ,\u00c7ok eskiye benziyor zaten sallad\u0131\u011f\u0131n zaman i\u00e7inden ses geliyor.,Elaz\u0131\u011f\u2019\u0131n Harput il\u00e7esinde Mehmet Karada\u011f ve ye\u011feni Yusuf Karada\u011f iddiaya g\u00f6re, merkeze 5 kilometre uzakl\u0131ktaki tarihi Harput Mahallesi\u2019nde y\u00fcr\u00fcy\u00fc\u015f yaparken ayaklar\u0131na bir cisim tak\u0131ld\u0131.,Pikni\u011fe gitmek i\u00e7in yola \u00e7\u0131kt\u0131lar ancak yolda kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131klar\u0131 cisimle \u015fa\u015fk\u0131na d\u00f6nd\u00fcler,Sonras\u0131nda inceledi\u011fimizde tarihi bir eser niteli\u011finde oldu\u011funu d\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fck.