Yüzde 40 indirim başlattı, vatandaş akın etti

D\u00fckkan sahibi dolara inat diyerek kampanya ba\u015flatt\u0131. Y\u00fczde 40'a varan indirim uygulad\u0131.,\u0130ndirimden haberdar olan vatanda\u015flar kasap d\u00fckkan\u0131na ak\u0131n ederek et almak i\u00e7in kuyru\u011fa girdi. ,Dana ku\u015fba\u015f\u0131n\u0131n kilosunu 55 liraya kadar d\u00fc\u015f\u00fcren Ko\u00e7akl\u0131, vatanda\u015flar\u0131n ucuz et yemesi i\u00e7in dolara inat fiyat d\u00fc\u015f\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc s\u00f6yledi. ,Ko\u00e7akl\u0131, \u201cDolar bir s\u00fcre \u00f6nce \u00e7ok y\u00fckseldi. Sonra biraz olsun d\u00fc\u015ft\u00fc. Bu nedenle vatanda\u015f et yiyebilsin diye y\u00fczde 40\u2019a varan indirim yapt\u0131k. Vatanda\u015f da bu durumdan olduk\u00e7a memnun sat\u0131\u015flar bir hayli fazla. \u00c7ok para kazanm\u0131yoruz ama vatanda\u015f\u0131n memnun olmas\u0131 bize yetiyor\u201d dedi.\r\n,Vatanda\u015flar ise uzun s\u00fcreden sonra eti ucuza alabildiklerini i\u00e7in mutlu olduklar\u0131n\u0131 daha da ucuzlamas\u0131n\u0131 beklediklerini s\u00f6yledi.,Y\u00fcre\u011fir il\u00e7esinde Kozan Bulvar\u0131nda bulunan Z\u00fclfikar Ko\u00e7akl\u0131 isimli bir kasap k\u0131rm\u0131z\u0131 ve beyaz ette y\u00fczde 40\u2019a varan indirime gitti. ,.