Yüzde 80 oranında başarı sağlandı! Köpekler koronavirüsü koklayarak tespit edecek

Almanya'da yap\u0131lan bir ara\u015ft\u0131rma kapsam\u0131nda k\u00f6peklerin koku alma yetene\u011fi sayesinde insanlarda yeni tip koronavir\u00fcs\u00fc (Covid-19) tespit edip edemedi\u011fi ara\u015ft\u0131r\u0131l\u0131yor.,Hannover Veterinerlik Y\u00fcksekokulu Vakf\u0131 (TiHo) taraf\u0131ndan ger\u00e7ekle\u015ftirilen ara\u015ft\u0131rmalar\u0131n sonu\u00e7lanmas\u0131 durumunda k\u00f6peklerin koronavir\u00fcs\u00fc insanlar\u0131n koku \u00f6rneklerinden tespit etti\u011fi do\u011frulanacak.,Yetkililer TiHo Vakf\u0131\u2019n\u0131n Alman ordusuna ait 10 k\u00f6pek \u00fczerinde yapt\u0131\u011f\u0131 deneylerin \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki haftalarda sonu\u00e7lanaca\u011f\u0131n\u0131 belirtti. Yap\u0131lan ara\u015ft\u0131rmalarda k\u00f6peklerin yeni tip koronavir\u00fcs\u00fc ta\u015f\u0131yanlar\u0131 tespit etmede \u015fuana kadar y\u00fczde 80 oran\u0131nda ba\u015far\u0131 kaydettikleri a\u00e7\u0131kland\u0131.,\u00d6RNEKLER\u0130 KOKLAYARAK COV\u0130D-19'U TESP\u0130T ETMEY\u0130 \u00d6\u011eREN\u0130YORLAR,K\u00f6pekler yap\u0131lan \u00e7al\u0131\u015fmalar ile enfekte olan ki\u015filerin solunum yollar\u0131ndan al\u0131nan \u00f6rneklerdeki vir\u00fcsleri kokusundan tespit etmeyi \u00f6\u011freniyor. Ara\u015ft\u0131rmalar\u0131n ilk etapta kimyasal olarak zarars\u0131z hale getirilen vir\u00fcsler ile yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131na de\u011finen Hanovver \u00dcniversitesi\u2019nden Paula Jendrny yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, "Ara\u015ft\u0131rmaya tamamen farkl\u0131 ko\u015fullar alt\u0131nda devam edece\u011fiz. ,Sonu\u00e7ta kimsenin y\u00fcksek derecede bula\u015f\u0131c\u0131 \u00f6rneklerle enfekte olamayaca\u011f\u0131ndan emin olmal\u0131y\u0131z\u201d dedi.,E\u011fitimin ba\u015far\u0131l\u0131 olmas\u0131 durumunda k\u00f6pekler, insanlar\u0131n toplu halde bulundu\u011fu yerlerde hastalar\u0131 tespit edebilecek. Alman ordusunun d\u00fcnya \u00e7ap\u0131nda yakla\u015f\u0131k 300 \u00f6zel e\u011fitimli k\u00f6pe\u011fi bulunuyor. (\u0130HA)