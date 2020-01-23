Yüzde 94'e ulaştı! Gelecek sezon hizmete girecek

Çatısı, cephe giydirme, koltuk montajı, çim saha alt yapısı gibi önemli aşamaları tamamlanan stadyumun ince işçilikleri ve çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor.