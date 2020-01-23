Yüzde 94'e ulaştı! Gelecek sezon hizmete girecek

\u00c7at\u0131s\u0131, cephe giydirme, koltuk montaj\u0131, \u00e7im saha alt yap\u0131s\u0131 gibi \u00f6nemli a\u015famalar\u0131 tamamlanan stadyumun ince i\u015f\u00e7ilikleri ve \u00e7evre d\u00fczenleme \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 devam ediyor.,Stadyumda 84'\u00fc protokol, bin 413'\u00fc VIP ve loca, 75'i engelli, 76's\u0131 bas\u0131n, 20 bin 380'i standart seyirci olmak \u00fczere toplam 22 bin 28 koltuk yer al\u0131yor.,Giresun Valisi Harun Sar\u0131fak\u0131o\u011fullar\u0131, AA muhabirine yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, spor kompleksinin y\u00fczde 94'l\u00fck bir fiziki ger\u00e7ekle\u015fmesi oldu\u011funu s\u00f6yledi.,\u0130n\u015faat\u0131n t\u00fcm h\u0131z\u0131yla devam etti\u011fini aktaran Sar\u0131fak\u0131o\u011fullar\u0131, Mart ay\u0131n\u0131n ilk iki haftas\u0131 i\u00e7erisinde stadyumda hibrit ve do\u011fal \u00e7im ekiminin yap\u0131laca\u011f\u0131n\u0131 belirtti.,Sar\u0131fak\u0131o\u011fullar\u0131, \u00c7otanak Stad\u0131'n\u0131n mimari ve fiziki yap\u0131 olarak \u00f6zg\u00fcn, g\u00fczel bir yap\u0131 oldu\u011funu ifade ederek, "\u0130n\u015fallah \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki sezon bu statta Giresunsporumuz top ko\u015fturacak. 22 Mart 2020 tarihinde teslim edilme s\u00fcreci tamamlan\u0131yor fakat bir tak\u0131m eksiklikler ve ge\u00e7ici kabul s\u00fcrecini de dahil etti\u011fimizde haziran ay\u0131nda stadyum Gen\u00e7lik ve Spor Bakanl\u0131\u011f\u0131m\u0131za tamamlanarak teslim edilmi\u015f olacak." dedi.,Stad\u0131n yan\u0131 s\u0131ra 1200 ki\u015filik olimpik y\u00fczme havuzu, atletizm pisti, antrenman sahas\u0131 ve kompleks i\u00e7erisinde voleybol, basketbol sahas\u0131 da yer ald\u0131\u011f\u0131n\u0131 dile getiren Sar\u0131fak\u0131o\u011fullar\u0131, bu yap\u0131lar\u0131n da in\u015faat\u0131nda son a\u015famaya gelindi\u011fi bilgisini verdi.,Sar\u0131fak\u0131o\u011fullar\u0131, Giresun'un spor a\u00e7\u0131s\u0131ndan potansiyel bir \u015fehir oldu\u011funa dikkati \u00e7ekerek, \u015funlar\u0131 kaydetti:\r\n\r\n"Bu potansiyeli daha dinamik hale getirme a\u00e7\u0131s\u0131ndan olimpik y\u00fczme havuzumuz \u00e7ok \u00f6nemli. Mevcut olimpik y\u00fczme havuzumuzun yan\u0131 s\u0131ra burada da ikinci bir olimpik y\u00fczme havuzumuz olacak. Tabi yeni yap\u0131lan havuzumuz altyap\u0131lar\u0131yla t\u00fcm olimpik m\u00fcsabakalar\u0131n, ulusal ve uluslararas\u0131 m\u00fcsabakalar\u0131n yap\u0131labilece\u011fi standartlarda. Spor kompleksinin \u00fclkemize ve Giresun'a hay\u0131rl\u0131 olmas\u0131n\u0131 diliyorum."\r\n\r\nSar\u0131fak\u0131o\u011fullar\u0131 ayr\u0131ca Giresunspor'un 2020-2021 sezonunda S\u00fcper Lig'de, yeni stad\u0131nda m\u00fccadele etmesi temennisinde bulundu.