Yüzeyi 25 cm buz tuttu! Atlı kızaklar Çıldır Gölü'ne indi

\u0130stanbul\u2019dan Kars\u2019a gezmen i\u00e7in gelen Serpil G\u00f6ky\u0131ld\u0131r\u0131m, \u201c\u00c7ok g\u00fczel bir duygu, zaten buraya \u00c7\u0131ld\u0131r G\u00f6l\u00fc\u2019nde k\u0131zakla kaymak i\u00e7in gelmi\u015ftim. Harika bir duygu, dondu\u011fu i\u00e7in de \u00e7ok sevindim. U\u00e7a\u011fa binmi\u015f gibi bir heyecan ya\u015fad\u0131m\u201d dedi.,\u00c7\u0131ld\u0131r G\u00f6l\u00fc\u2019n\u00fcn ba\u015flang\u0131\u00e7 noktas\u0131 olan ve Ta\u015fba\u015f\u0131 K\u00f6y\u00fc mevkiinde k\u00f6yl\u00fcler \u00f6nce atlar\u0131n\u0131 buz \u00fczerine \u00e7\u0131kard\u0131. Ard\u0131ndan k\u0131zaklarla buzu test ettiler. Yakla\u015f\u0131k 25 santim donan g\u00f6lde daha sonra yerli turistleri atl\u0131 k\u0131zaklarla gezdirdiler. Buzdan gelen \u2018\u00e7\u0131t\u0131rt\u0131\u2019 sesi ise misafirleri heyecanland\u0131rd\u0131.,Tur operat\u00f6r\u00fcyle ilk kez Kars\u2019a geldi\u011fini ifade eden Filiz \u015eenli, \u201c\u00c7ok keyifli, ben zaten normalde kayak yap\u0131yorum. Ayn\u0131 onun verdi\u011fi huzur gibi, inan\u0131lmaz g\u00f6l\u00fcn \u00fczerinde b\u00f6yle bir zevk muhte\u015fem, geldi\u011fimize de\u011fdi. \u0130lk andan itibaren anlad\u0131k. \u00c7ok keyif ald\u0131k. Ortam \u00e7ok g\u00fczel\u201d diye konu\u015ftu.,Kars\u2019\u0131 g\u00f6rmek istedi\u011fine belirten Saniye Okay, \u201c\u00c7ok g\u00fczel, zaten buralar\u0131 g\u00f6rmek istemi\u015ftim. G\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcm i\u00e7in \u00e7ok mutluyum. Atl\u0131 k\u0131zakla kaymak \u00e7ok g\u00fczeldi. Ger\u00e7ekten heyecan vericiydi. \u00c7ok mutlu oldum. Gelsinler buralar\u0131 g\u00f6rs\u00fcnler. Zaten T\u00fcrkiye\u2019nin her taraf\u0131 cennet, Kars\u2019ta ayr\u0131 bir g\u00fczel\u201d \u015feklinde konu\u015ftu.,Kars\u2019a ikinci kez geldi\u011fine dikkat \u00e7eken Arzuhan \u00c7ar\u0131k\u00e7\u0131, \u015funlar\u0131 s\u00f6yledi:,Do\u011fu Anadolu'nun en b\u00fcy\u00fck ikinci g\u00f6l\u00fc olan, \u00c7\u0131ld\u0131r G\u00f6l\u00fc, k\u0131smen dondu. 25 santim buz tutan g\u00f6lde, atl\u0131 k\u0131zaklarla ilk gezintiye yapan yerli turistler, heyecanl\u0131 anlar ya\u015fad\u0131.,\u201c\u00c7ok g\u00fczeldi. Ben zaten ikinci geli\u015fim Kars\u2019a ama \u00c7\u0131ld\u0131r G\u00f6l\u00fc\u2019ne gelmemi\u015ftim. Tekrar \u00e7ok hayran kald\u0131\u011f\u0131m i\u00e7in geldim. Bir de buz tutmas\u0131 benim i\u00e7in bir \u015fans oldu. Bu d\u00f6nemde buz tutmuyor dediler.,Ama bence \u00e7ok heyecanl\u0131, g\u00fczeldi, \u00e7ok memnun kald\u0131m. Kars \u0130stanbul\u2019da \u00e7ok pop\u00fcler, millet s\u0131ra bekliyor gelmek i\u00e7in bildi\u011fim kadar\u0131yla, bende kendimi \u015fansl\u0131 say\u0131yorum.\u201d,\u00c7\u0131ld\u0131r G\u00f6l\u00fc yerli ve yabanc\u0131 turistlerin ilgisini \u00e7ekmeye devam ediyor. Havalar\u0131n so\u011fumas\u0131 ve g\u00f6l\u00fcn buz tutmas\u0131yla Do\u011fu Ekspresi ve tur operat\u00f6rleriyle Kars\u2019a gelenler solu\u011fu \u00c7\u0131ld\u0131r G\u00f6l\u00fc\u2019nde al\u0131yor.,Ta\u015fba\u015f\u0131 K\u00f6y\u00fc\u2019nde g\u00f6l k\u0131y\u0131s\u0131nda bulunan Yunus Da\u015fdemir\u2019in yerine gelen misafirler, burada hem dinlenme imkan\u0131 buluyor, hem de g\u00f6z \u00fczerinde atl\u0131 k\u0131zaklarla kayman\u0131n keyfini \u00e7\u0131kar\u0131yor. (\u0130HA)