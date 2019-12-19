Zalim İstanbul'da sezon ortası flaş ayrılık

Pazartesi ak\u015famlar\u0131 ekrana gelen dizide Antakya\u2019dan \u0130stanbul\u2019a uzanan bir var olma m\u00fccadelesi anlat\u0131l\u0131yor. \u00dc\u00e7 \u00e7ocu\u011fu ile Antakya\u2019da ya\u015fayan Seher\u2019in, lojistik sekt\u00f6r\u00fcn\u00fcn devleri aras\u0131nda yer alan ve ayn\u0131 zamanda memleketlileri olan Agah Kara\u00e7ay ile yollar\u0131n\u0131n kesi\u015fmesiyle ba\u015flayan hikaye her hafta ilgiyle izleniyor. ,Farkl\u0131 konusu ve ba\u015far\u0131l\u0131 oyunculuk performanslar\u0131 ile seyirciden her hafta tam not alan dizi Zalim \u0130stanbul, reyting listesinde kanal\u0131n y\u00fcz\u00fcn\u00fc g\u00fcld\u00fcrmeye devam ediyor. ,Fakat bu hafta dizide fla\u015f bir de\u011fi\u015fiklik ya\u015fanacak. 2 sezondur devam eden dizide ilk b\u00f6l\u00fcmden beri y\u00f6netmen koltu\u011funa oturan Cevdet Mercan diziden ayr\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 duyurdu. , Yap\u0131m \u015firketi ile kar\u015f\u0131l\u0131kl\u0131 anla\u015farak yollar\u0131n\u0131 ay\u0131ran Cevdet Mercan yeni b\u00f6l\u00fcmden itibaren dizinin y\u00f6netmen koltu\u011funda olmayacak. Yerine ise ba\u015far\u0131l\u0131 isim G\u00f6k\u00e7en Usta gelecek. ,Peki soluksuz izlenen Zalim \u0130stanbul son b\u00f6l\u00fcmde neler oldu gelin birlikte hat\u0131rlayal\u0131m..,Ceren'in bebe\u011fini kaybetmesi dengeleri de\u011fi\u015ftirmeye yetiyor. Ceren'in elindeki kozlar\u0131 bir bir kaybetmesi onu daha da h\u0131r\u00e7\u0131nla\u015ft\u0131r\u0131r.,\u0130lk hedefi de bebe\u011fini elinden alan \u015eeniz'dir. Ceren kendine geldi\u011finde \u00f6l\u00fcm olay\u0131n\u0131n arkas\u0131ndaki ki\u015fiyi hemen tahmin eder. Solu\u011fu k\u00f6\u015fkte al\u0131r ve \u015eeniz'i \u00f6ld\u00fcrmeye kalkar.\r\n\r\nNedim'in yeti\u015fmesi ile kurtulan \u015eeniz, iki cenderenin aras\u0131nda kald\u0131\u011f\u0131n\u0131 anlar. Nedim ve Ceren, iki ayr\u0131 noktadan \u015eeniz'i s\u0131k\u0131\u015ft\u0131rmaya ba\u015flar. ,\u015eeniz, bu durumdan kurtulabilmek i\u00e7in Agah kozunu kullan\u0131r. Nedim de, \u015eeniz'in plan\u0131na f\u0131rsat tan\u0131r. Amcas\u0131n\u0131 \u015firkete aya\u011f\u0131na \u00e7a\u011f\u0131rarak babas\u0131nda kalan haklar\u0131n\u0131 geri ister.,Agah, ye\u011feninin tavr\u0131 kar\u015f\u0131s\u0131nda \u015fa\u015fk\u0131nl\u0131\u011f\u0131n\u0131 gizleyemez ve d\u00fc\u015f\u00fcncelerinde \u015eeniz'e hak verir. \u015eirketin t\u00fcm hisselerinin eline ge\u00e7mesi Kara\u00e7ay ailesini y\u0131kacak bir duruma yol a\u00e7abilece\u011fini g\u00f6ren \u015eeniz, ikinci koz olarak da o\u011flu Cenk'i doldurur. ,Kanal D ekranlar\u0131n\u0131n en \u00e7ok ses getiren ve izlenen dizilerinden Zalim \u0130stanbul'da ayr\u0131l\u0131k haberi var. Her hafta rakiplerini sollayan dizide fla\u015f bir de\u011fi\u015fiklik oldu.,Cenk ve Nedim \u015firket y\u00fcz\u00fcnden kar\u015f\u0131 kar\u015f\u0131ya kal\u0131rlar. Bu yetmez gibi Cemre ile ilgili ya\u015fanan bir durum iki kuzeni tekrar d\u00fc\u015fman etmeye yeter...