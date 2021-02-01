Zamana direnen aletler: Kimisi 80, kimisi 100 yaşında! Halen tıkır tıkır çalışıyorlar

\u0130lginci, bunlar\u0131n hepsi de \u00e7al\u0131\u015f\u0131r durumda.,Sosyal payla\u015f\u0131m sitesi Reddit\u2019te BuyItForLife (\u00d6m\u00fcrl\u00fck al) ismiyle yap\u0131lan payla\u015f\u0131mlar, internet sitesi Bored Panda taraf\u0131ndan toparland\u0131. ,En \u00e7ok ilgi \u00e7eken makineler ise 100 senelik Singer diki\u015f makinesi, 1940\u2019lardan kalma buzdolab\u0131, mini atari GameBoy ve 1970\u2019lerden kalma bir mutfak mikseri. ,Galeride birbirinden ilgin\u00e7 makineler var. ,D\u00fcnyan\u0131n d\u00f6rt bir taraf\u0131ndan insanlar, zamana direnen ev e\u015fyalar\u0131n\u0131n foto\u011fraflar\u0131n\u0131 payla\u015ft\u0131. ,