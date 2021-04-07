Zeytin Dalı Harekatı şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

\u015eehidin evli oldu\u011fu ve \u00e7ocu\u011funun olmad\u0131\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi.,Suriye\u2019nin Tel R\u0131fat k\u0131rsal\u0131nda PKK\/PYD ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc taraf\u0131ndan Suriye\u2019deki TSK unsurlar\u0131na havanl\u0131 sald\u0131r\u0131 d\u00fczenlendi., Havan sald\u0131r\u0131s\u0131nda \u015fehit olan iki askerden biri olan Kahramanmara\u015fl\u0131 Uzman \u00c7avu\u015f Ahmet Akdal'\u0131n Oniki\u015fbuat il\u00e7esi Yunus Emre Mahallesi\u2019ndeki yak\u0131nlar\u0131na ac\u0131 haberi askeri yetkililer verdi. ,\u015eehidin yak\u0131nlar\u0131 haber sonras\u0131 g\u00f6zya\u015flar\u0131na bo\u011fulurken, baba oca\u011f\u0131 T\u00fcrk bayraklar\u0131yla donat\u0131ld\u0131.