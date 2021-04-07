Zeytin Dalı Harekatı şehitlerimizin ismi ve memleketi belli oldu

\u015eehidin evli oldu\u011fu ve \u00e7ocu\u011funun olmad\u0131\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi.,Suriye\u2019nin Tel R\u0131fat k\u0131rsal\u0131nda PKK\/PYD ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc taraf\u0131ndan Suriye\u2019deki TSK unsurlar\u0131na havanl\u0131 sald\u0131r\u0131 d\u00fczenlendi., Havan sald\u0131r\u0131s\u0131nda \u015fehit olan iki askerden biri olan Kahramanmara\u015fl\u0131 Uzman \u00c7avu\u015f Ahmet Akdal'\u0131n Oniki\u015fbuat il\u00e7esi Yunus Emre Mahallesi\u2019ndeki yak\u0131nlar\u0131na ac\u0131 haberi askeri yetkililer verdi. ,\u015eehidin yak\u0131nlar\u0131 haber sonras\u0131 g\u00f6zya\u015flar\u0131na bo\u011fulurken, baba oca\u011f\u0131 T\u00fcrk bayraklar\u0131yla donat\u0131ld\u0131. ,\u015eehit askerlerden Uzman \u00c7avu\u015f G\u00f6khan \u00c7ak\u0131r\u2019\u0131n \u0130neg\u00f6l'deki ailesine ac\u0131 haber yetkililer taraf\u0131ndan verildi. ,Protokol \u00fcyeleri \u015fehit ailesini k\u00f6yden al\u0131p tekrar ikamet ettikleri eve geldi. ,\u015eehit haberini duyanlar ise \u015fehidin evinin \u00f6n\u00fcne ak\u0131n etti. \u015eehidin babas\u0131 Hasan \u00c7ak\u0131r ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131na gelenlere sar\u0131larak, \u201cBen \u015fehit babas\u0131 oldum vatan sa\u011f olsun\u201d dedi.,Baba Hasan \u00c7ak\u0131r ald\u0131\u011f\u0131 haberle g\u00f6zya\u015flar\u0131na bo\u011fuldu. Daha sonra ac\u0131 haber k\u00f6yde olan anne Saniye \u00c7ak\u0131r\u2019a verildi. ,,\u015eehit Uzman \u00c7avu\u015f G\u00f6khan \u00c7ak\u0131r'\u0131n 2 ay \u00f6nce pandemi nedeniyle nikah k\u0131yd\u0131\u011f\u0131 d\u00fc\u011f\u00fcn\u00fcn\u00fc erteledi\u011fi \u00f6\u011frenildi. \u015eehidin e\u015fi ise Bal\u0131kesir'de babas\u0131n\u0131n evinde oldu\u011fu ac\u0131 haberi burada ald\u0131\u011f\u0131 ve \u0130neg\u00f6l'e gelmek i\u00e7in yola \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi. \u015eehit G\u00f6khan \u00c7ak\u0131r'\u0131n cenazesinin yar\u0131n \u0130neg\u00f6l'e getirilmesi bekleniyor.