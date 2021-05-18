Zibo Cuju'yu satın aldı, 126 kilo olan oğlunu forvet yaptı

Çinli iş adamı He Shihua, Çin 2. Ligi'nde yer alan Zibo Cuju takımını yaklaşık 2 milyon euroya satın aldı. Yaptığı hareketle ise adeta gündeme oturdu...