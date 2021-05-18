Zibo Cuju'yu satın aldı, 126 kilo olan oğlunu forvet yaptı

\u00c7inli i\u015f adam\u0131 He Shihua, \u00c7in 2. Ligi'nde yer alan Zibo Cuju tak\u0131m\u0131n\u0131 yakla\u015f\u0131k 2 milyon euroya sat\u0131n ald\u0131. Yapt\u0131\u011f\u0131 hareketle ise adeta g\u00fcndeme oturdu...,Futbola olan tutkusundan vazge\u00e7emedi\u011fini s\u00f6yleyen \u00c7inli milyoner, 126 kilo olan o\u011flunu tak\u0131m\u0131n forveti, kendisini ise 10 numara yapt\u0131.,\u00c7inli milyoner, bu hareketiyle futbol g\u00fcndemine oturdu.,KEND\u0130S\u0130N\u0130 OYUNA ALDI\r\n\r\nHe Shihua, 0-0 berabere kald\u0131klar\u0131 Sichuan Jiuniu ma\u00e7\u0131n\u0131n 90. dakikas\u0131nda kendisini oyuna ald\u0131. ,Ligde galibiyeti bulunmayan Zibo Cuju \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131 5 ma\u00e7ta 1 puan ald\u0131, 2 gol at\u0131p 10 gol yedi. (Transfermarkt)