Zirvedeki saklı güzellik "Hayrangöl" ziyaretçilerini bekliyor

İlçe merkezine 37 kilometre uzaklıkta yer alan Hayrangöl köyünde Mirgemir Dağı bölgesindeki göl, ilkbaharda karların erimesiyle çevresindeki rengarenk çiçeklerle olduğu gibi sonbaharda da manzarasıyla dikkati çekiyor. Yılın her mevsimi farklı güzelliklere bürünen yüksek rakımlı dağlık alandaki bir vadi içerisinde bulunan ve şu sıralar çevresindeki ağaçların sarı, kızıl ve yeşilin tonlarına büründüğü Hayrangöl, çevre köyler ve bölgedeki az sayıda kişi tarafından ziyaret ediliyor.