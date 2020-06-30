Zorla evlendirilmek istenen kız nikah salonuna polis baskınıyla kurtarıldı

Edinilen bilgiye göre, Ceylan Beyazkaya (22) annesi ve yakınları tarafından bir kişiyle evlendirilmek üzere Seyhan Belediyesi Nikah Müdürlüğüne getirildi.