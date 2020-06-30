Zorla evlendirilmek istenen kız nikah salonuna polis baskınıyla kurtarıldı

Edinilen bilgiye g\u00f6re, Ceylan Beyazkaya (22) annesi ve yak\u0131nlar\u0131 taraf\u0131ndan bir ki\u015fiyle evlendirilmek \u00fczere Seyhan Belediyesi Nikah M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcne getirildi. \r\n,Ancak Beyazkaya evlenmek istemedi\u011fi i\u00e7in t\u00f6renden bir f\u0131rsat\u0131n\u0131 bulup 155 polis imdat hatt\u0131n\u0131 arayarak "Beni zorla evlendirecekler, \u015fu an Seyhan Belediyesi Nikah Salonunday\u0131z, ben evlenmek istemiyorum beni kurtar\u0131n" diyerek yard\u0131m istedi.,Bunun \u00fczerine polis ekipleri nikah salonuna bask\u0131n d\u00fczenledi. ,Polis gen\u00e7 k\u0131z\u0131 salondan d\u0131\u015far\u0131 \u00e7\u0131kart\u0131p dinledi. Bu arada gen\u00e7 k\u0131z g\u00f6zya\u015flar\u0131na bo\u011fuldu. ,Gen\u00e7 k\u0131z\u0131n yak\u0131nlar\u0131 ve annesi de hem olay\u0131 g\u00f6r\u00fcnt\u00fcleyen bas\u0131n mensuplar\u0131na hem de polislere tepki g\u00f6sterdi.\r\n,Gen\u00e7 k\u0131z uzun s\u00fcre polis arkas\u0131nda g\u00f6zya\u015f\u0131 d\u00f6kt\u00fc. \r\n,Polis koruma alt\u0131na ald\u0131\u011f\u0131 gen\u00e7 k\u0131z\u0131 bir s\u00fcre sonra araca bindirip polis merkezine g\u00f6t\u00fcrd\u00fc. Polis daha sonra ifadesini almak i\u00e7in anneyi de polis merkezine g\u00f6t\u00fcrd\u00fc.,.